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вторник, 11 июня 2019 06:10

Жесткое сопротивление — единственный шанс остановить войну

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Мир независимой Украины с путинским режимом невозможен. Президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется это понять.

Путину нужно что-то вроде Компьенского перемирия 1940 года между нацистской Германией и Францией. Оно разделило последнюю на аннексированные, оккупированные и свободные зоны. Кремль тоже стремится расчленить Украину на аннексированную — Крым, оккупированную — ОРДЛО и остальную, которую возглавят его марионетки.

Даже если украинцы не будут стрелять в ответ, оккупанты не прекратят огонь, пока не добьются своего. Единственный шанс остановить войну без капитуляции — жесткий отпор агрессору. Это неизбежно приведет к усилению внешнего давления на Россию и истощит ее ресурсы.

Путинский режим экономически слабый и интеллектуально ничтожный. Кремль обречен на проигрыш в гибридной войне против стран европейской цивилизации. Украине остается только продержаться до этого момента.

Автор: Игорь ЭЙДМАН, российский социолог
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