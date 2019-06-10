Жесткое сопротивление — единственный шанс остановить войну

Мир независимой Украины с путинским режимом невозможен. Президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется это понять.

Путину нужно что-то вроде Компьенского перемирия 1940 года между нацистской Германией и Францией. Оно разделило последнюю на аннексированные, оккупированные и свободные зоны. Кремль тоже стремится расчленить Украину на аннексированную — Крым, оккупированную — ОРДЛО и остальную, которую возглавят его марионетки.

Даже если украинцы не будут стрелять в ответ, оккупанты не прекратят огонь, пока не добьются своего. Единственный шанс остановить войну без капитуляции — жесткий отпор агрессору. Это неизбежно приведет к усилению внешнего давления на Россию и истощит ее ресурсы.

Путинский режим экономически слабый и интеллектуально ничтожный. Кремль обречен на проигрыш в гибридной войне против стран европейской цивилизации. Украине остается только продержаться до этого момента.