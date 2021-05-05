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четверг, 06 мая 2021 07:16

Землей будут распоряжаться громады

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28 апреля Верховная Рада приняла закон о земельной децентрализации. Его называют ключевым для рынка земли.

Состоится передача земельных участков за пределами населенных пунктов из государственной в собственность громад - местных органов самоуправления.

Исключение - участки государственного значения или находящиеся в собственности заповедников. Процедура передачи земель в коммунальную собственность будет проще. Отменяются лишние разрешения и повторные проверки документов. Вводится их независимый контроль через общественную экспертизу. Документы по землеустройству станут публичные и общедоступные.

Законопроект рассматривали больше месяца. Внесли более трех тысяч поправок.

- Закон упрощает доступ к земельным ресурсам. Расширяет полномочия местных громад, - говорит министр экономики 45-летний Игорь Петрашко.

Запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения отменяют с июня 2021-го. Еще два года будут действовать ограничения. Не будут продавать участки, находящиеся в государственной собственности. Смогут покупать только физические лица - не более 100 га. С июня 2023 года максимальная площадь в одни руки возрастет до 10 тыс. га. Тогда юридические лица тоже смогут покупать.

- Раньше участками распоряжались районная или областная администрации. Теперь это будут делать громады, а не чиновники, - говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет.

- Земельная реформа, которую проводит правительство, закладывает негативы, которые выстрелят через 10-15 лет. Агрохолдингам не нужно большое количество рабочих рук. Люди будут ехать в города. Расслоение населения увеличится. Уже сейчас почти пустые деревни. Крупные компании приезжают весной, обрабатывают землю и сеют, а осенью собирают урожай. И все. Реформа не стимулирует создание сельских предприятий, заинтересованных в развитии территории. Не будет фермеров - не будет необходимости в людях.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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Дата
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