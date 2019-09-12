"Зеленский роспуском ЦИК хочет показать, кто в доме хозяин"

Президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия не раз принимала недостаточно взвешенные решения или даже проявляла политическую предвзятость", — говорится в документе. Как доказательство, вспоминает отказ ЦИК в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

Нынешний состав Центризбиркома Верховная Рада утвердила 20 сентября прошлого года.

"Зеленский хочет досрочно распустить ЦИК, потому стремится взять под свой контроль побольше структур, — пишет политолог 60-летний Алексей Гарань для издания "Новое время". — Продвигает решение несмотря на процедуру. Будто главное — показать, кто в доме хозяин.

Замечания искусственные. Комиссия нормально провела президентские и парламентские выборы. Это признано миром. Одиозных случаев не происходило. Пример — Александр Куницкий (кандидату в нардепы от "Слуги народа" в Харькове комиссия отказала в регистрации. Суд признал запрет недействительным. Куницкий победил на выборах Александра Грановского. — ГПУ). За последние пять лет он много времени провел за границей. Имел двойное гражданство — Украины и Израиля. В конце концов, он якобы успел отказаться от последнего, и Куницкого до выборов допустили. Зеленский должен был проследить, чтобы такой человек не баллотировался от "Слуги народа", а не перекладывать вину на ЦИК.

То, что ЦИК формировали ныне оппозиционные силы, как раз и создает баланс. И так делается в мире".