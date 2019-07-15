Зеленский поговорил по телефону с Путиным

- Путин официально признал нашего президента. Об этом свидетельствует телефонный разговор с ним, - говорит политолог Сергей Гайдай, 53 года. - Раньше были непонятные комментарии, обмен шутками и шпильками. Теперь Кремль начал диалог.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые говорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Переговоры инициировала украинская сторона, утверждают в Москве.

Речь шла об освобождении пленных моряков и других украинских граждан, содержащихся в РФ. А также – о продолжении переговоров в нормандском формате между лидерами Украины, России, Франции и Германии, сообщили в Офисе президента.

Накануне Путин заявил, что не против встретиться с участием представителей Вашингтона, Парижа и Берлина. Но только после того, как в Украине пройдут выборы в Верховную Раду и будет сформировано правительство.

Последний телефонный разговор между президентами Украины и России состоялся в прошлом году 9 июня.

- Путин общался с Зеленским исключительно в рамках избирательной кампании в Украине. Хочет влиять на новую Верховную Раду через своего друга Виктора Медведчука. Тот продвигает мир и обмен пленными, - продолжает Сергей Гайдай. - Именно освобождение заложников было главным вектором разговора Путина и Зеленского. Когда это произойдет, будет говорить - это заслуга Медведчука. Так тот сможет получить электоральные баллы перед выборами. Чтобы реализовать этот план, Путину надо разговаривать с украинским президентом на официальном уровне. Так он постепенно легитимизирует Медведчука в глазах общества.

Владимир Зеленский решил договариваться с Путиным. Бессознательно подыгрывает ему. Искренне верит, что сможет найти общий язык с Кремлем. Мол, у прошлой власти это не получилось, потому что зарабатывала на войне и не была заинтересована в ее окончании. Это - наивный бред. Главный фактор завершения конфликта на Донбассе - в Кремле. Путин не хочет договариваться, ему это не нужно. Единственное его желание - слабая и зависимая Украина под полным политическим влиянием России. Сейчас тоже действует в рамках этого плана. Если Зеленский будет идти на любые уступки ради своего мирного плана, его президентство быстро закончится. Только разговор с позиции силы может принести реальные результаты в переговорах с Россией. Наш президент должен понять это, если хочет стать успешным главой государства.