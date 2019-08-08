Зеленский подыгрывает Кремлю

— Позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей, — говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский 7 августа после совещания с военным руководством. Накануне в Донецкой области погибли четыре украинских морпеха.

Нет никакой "той" стороны. И она не на Донбассе, а в Кремле.

Пять лет президент Петр Порошенко, премьеры, народные депутаты, лучшие люди Украины убеждали мир в том, что идет речь не о внутреннем конфликте, а об агрессии России против Украины. Нас услышали. Москва под санкциями, которые создают кучу проблем в оккупированном Крыму и в самой РФ.

Упоминаниями "той" стороны Зеленский делает бандитов и убийц субъектами международного права. Признает за ними контроль нашей территории. Легитимизирует их бандитскую власть, полученную не на выборах, а убийствами украинских граждан. Переводит войну из плоскости Россия — Украина, в плоскость внутреннего конфликта Киева с Донбассом. Такой перевод стрелок, которому подыгрывает президент Украины — главная цель российской дипломатии. Она работает над ней пять лет.

Если у нас не российская агрессия, а внутренний конфликт, то Запад снимет санкции с РФ.