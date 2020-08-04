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четверг, 06 августа 2020 06:20

"Зеленский не собирается реформировать систему"

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— Паша, что будем делать, как власть будем захватывать? — говорит судья Окружного административного суда Киева его председателю 42-летнему Павлу Вовку 22 июля 2019-го.

— Главное — ее не потерять, Игорь, — отвечает он.

— Кто стоит на месте — проиграет, — говорит судья. — Надо двигаться. Я за любой беспредел в судебной ветви власти.

— Законопроекты делай. Надо навязывать повестку дня, — отвечает голос, который словно принадлежит судье Вовку.

17 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало 45-минутную запись разговоров между председателем суда Павлом Вовком и его подчиненными за период с февраля по июль 2019 года. Обвиняет Вовка и его коллег в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Мол, хотели установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и препятствовали их работе. Речь идет о судьях ОАСК Игоре Погрибниченко и Евгении Аблове, а также судье Суворовского суда Одессы Иване Шепитко.

Вовк с сообщниками принимали заказные решения в собственных интересах и работали на политиков и бизнесменов, по версии следствия. Использовали искусственные иски от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду и принимали нужное решение.

"Группа иностранных агентов и их пособников по заказу других государств пытаются захватить судебную ветвь власти. Через нее контролировать президента и страну. Лишить ее суверенитета. Для этого используют НАБУ", - написал Павел Вовк в Фейсбуке 21 июля.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В прошлом году отменил национализацию Приватбанка. НАБУ и Генпрокуратура также расследовали влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и принятие заведомо неправосудных решений, судью Вовка прослушивали тогда пять месяцев. Однако 7 ноября 2019-го Шевченковский райсуд Киева отказался продлевать сроки следствия.

Все 16 членов Высшего совета правосудия поддержали заявление в НАБУ. В нем обвинили бюро в информационной кампании по "подрыву авторитета судейской власти". Совет следит за соблюдением судами норм Конституции, законов и профессиональной этики.

— Подтвердилось то, что подозревали. Вопрос был лишь в масштабах, — говорит бывший судья Винницкого окружного админсуда, эксперт Реанимационного пакета реформ 33-летний Михаил Жернаков.

— Окружной административный суд Киева занимается масштабной коррупцией не первый год. Его создавали Андрей Портнов и Сергей Кивалов (были заместителем главы администрации президента Януковича и главой парламентского комитета по правосудию. — ГПУ), подобрали соответствующие кадры. Речь идет действительно о попытке захвата власти. ОАСК явно выходит за пределы полномочий. На пленках слышим, что люди незаконно влияют на Конституционный и другие суды. Открыто говорят, какие учреждения им принадлежат: КСУ, Окружной и одесский Суворовский суды.

Называют сами себя "политическими проститутками". Обслуживают нынешнюю властную элиту. А в свободное время действуют в интересах тех, кто больше заплатит.

Это дело — компетенция НАБУ, Высшего антикоррупционного суда и САП. Процесс затянется на годы. Самый большой негатив в том, что все это время будут продолжать "волчье" судопроизводство на своих должностях. Высший совет правосудия их не отстранит.

Единственный путь — ликвидировать Окружной административный суд Киева. Это может сделать только президент, внеся соответствующий законопроект в парламент, по Конституции. Поэтому сегодняшнее положение вещей — полная ответственность Зеленского. Он игнорирует публикацию этих пленок. Более того, недавно внес в Верховную Раду законопроект №3711, расширяет полномочия судей Окружного админсуда столицы. Тот фактически будет контролировать набор судей едва ли не во всей Украине. Ведь будет влиять на формирование Высшей квалификационной комиссии судей.

Что надо сделать прежде всего в судебной реформе?

— Первое — перезагрузка Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей с привлечением независимых иностранных экспертов. Второе — кадровое обновление системы. Эти органы должны уволить недобросовестных судей и отобрать новых. Важная составляющая - реформа Конституционного суда. У нас 9 из 15 судей этого учреждения являются недобросовестными. Однако выглядит так, что президент Зеленский не собирается реформировать судебную систему.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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