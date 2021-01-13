Зеленский и Санду договорились соединить столицы магистралью

"Нас объединяют общие ценности по общеевропейской повестке дня. Ценим, что президент Молдовы не боится называть Крым украинским", - написал украинский глава государства 42-летний Владимир Зеленский в твиттере перед встречей с лидером Молдовы 48-летней Майей Санду. Визит в Киев 12 января был ее первым официальным после избрания. В ноябре победила во втором туре пророссийского бывшего президента Игоря Додона.

В Украину Майя Санду и ее делегация из девяти человек приехали на автомобиле и микроавтобусе - из-за проблем с международными авиарейсами во время эпидемии. После того, как на площади перед Мариинским дворцом прозвучали гимны, руководители государств обошли воинов почетного караула.

- Я рада быть в Киеве, восстановить дружбу. В последние годы молдавско-украинский диалог был практически приостановлен. Украина - наш стратегический партнер. Решительно и безоговорочно поддерживаю территориальную целостность и суверенитет Украины, - сказала Майя Санду в речи, начала на украинском.

Приоритетными сферами в совместном заявлении назвали энергетику, инфраструктуру, транспорт. Выразили желание стать частью "Триморья" - экономической и инфраструктурной инициативы, объединяющей 12 стран Европейского Союза вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Говорили об углублении регионального сотрудничества. Договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, возобновлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите из Украины в Румынию. Вспомнили о совместной борьбе с контрабандой на границе. Подписали меморандум о развитии транспортно-транзитного потенциала.

- У нас есть идея построить современную магистраль, которая соединит Киев и Кишинев. Обсудили строительство пограничного мостового перехода через Днестр "Ямполь - Косэуць". Это сократит путешествие между столицами до 5 часов, - сказал Зеленский.

- Украина в условиях войны с Россией заинтересована иметь надежные границы. Поэтому Молдова - важный сосед. На ее территории размещены российские войска. При широкомасштабном наступлении из Приднестровья должны открыть один из фронтов, - говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 67 лет.

- Молдова ангажирована в программах Евросоюза. В частности, в "Восточном партнерстве" (имеет целью укрепление отношений с восточными соседями. - ГПУ), которое почти свернуто. Армения, Азербайджан и Беларусь не принимают активного участия. На евроинтеграционном пути с нами остался Кишинев. Важно удержать его. Это крупный экспортер аграрной продукции для украинского рынка.

Санду понимает важность Украины. Нуждается в нашей поддержке. В Молдове существует проблема неустойчивой государственности. Наряду с мощными пророссийскими силами действует движение присоединения к Румынии. Последняя заинтересована, чтобы Молдова была членом Евросоюза. Оказывает поддержку. А заодно проводит масштабную паспортизацию населения, как и РФ. Украина имеет подобные проблемы с пятой колонной. Объединение усилий важно для борьбы с нашествием "русского мира".