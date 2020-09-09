Завод Медведчука поддерживает деньгами Москва

Российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, принадлежащий семье народного депутата от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктора Медведчука, сбывает продукцию в США. Об этом свидетельствует расследование программы "Схемы".

Большей долей завода владеет супруга нардепа Оксана Марченко. Ей принадлежат и восемь танкеров, которыми нефтепродукты перевозят из Ростова в порт Хьюстона в штате Техас. Медведчук с марта 2014 года находится под санкциями США.

Покупает нефтепродукты у Медведчука американская компания "Экссонмобил". Контракты заключены не напрямую с заводом кумовьев Владимира Путина, а через швейцарскую фирму-посредника. Ее связывают с депутатом Госдумы от "Единой России" Глебом Хором.

Журналисты обнаружили по крайней мере шесть случаев доставки нефтепродуктов из Новошахтинского завода в США в течение февраля-апреля 2020 года. Общая стоимость контрактов достигает $150 млн.

Солярку с завода продают и в аннексированный Крым, узнали журналисты.

В прошлом году завод подписал соглашение с Министерством энергетики РФ. Предприятие вкладывает средства в модернизацию, а взамен получает акциз на нефть. Это означает уменьшение налогового давления и увеличение прибылей. В прошлом году завод имел рекордные 3,6 млрд руб. - более $47 млн.