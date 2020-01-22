Заместителем председателя Госбюро расследований назначили адвоката Януковича

Александра Бабикова назначили первым заместителем директора Государственного бюро расследований, сообщила 20 января и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова. Он прошел проверку комиссии по отбору, заявила.

15 января общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов. Он — адвокат Виктора Януковича. Написали открытое письмо президенту, спикеру парламента, генпрокурору, исполняющей обязанности директора ГБР и Комиссии по отбору кандидатов на должности в бюро.

— Александр Бабиков продолжает находиться в реестре адвокатов. Нет информации, что он уже не представляет интересы юридической компании "Верлекс", которая имеет контракт с Януковичем, — говорит адвокат родственников погибших майдановцев Виталий Титич, 53 года. — На днях Печерский суд будет рассматривать ходатайство Бабикова в интересах Януковича в другом уголовном производстве. То есть он — действующий адвокат обвиняемого и подозреваемого в уголовных процессах гражданина, в отношении которого ГБР осуществляет процессуальные действия. Преступления против активистов не расследуют уже три месяца официально. А по факту следствие парализовано уже год.

Януковичу не надо назначение своего адвоката, потому что это привлекает внимание ко всему, что будет делаться в его интересах. Итак, это тест. Демонстративная провокация власти: что еще общество может молча съесть? Предыдущая провокация — обмен беркутовцев (29 декабря Украина отдала России 124 лица за возвращение 81 из так называемых ДНР и ЛНР. Среди переданных Киевом — пятеро бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. - ГПУ) , относительно ключевого дела Майдана. Есть прямые доказательства причастности высшего руководства России и представителей власти Януковича к организации расстрелов. Вина беркутовцев была доказана. Следствие находилось на последнем этапе. Россия не допустила, чтобы это все вышло на поверхность в суде. Общество этот тест провалило.