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пятница, 05 июля 2019 07:15

За поддержку Евросоюза придется бороться сильнее

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2 июля главы 28 стран Евросоюза на внеочередном саммите согласовали кандидатуры на главные посты в ЕС.

60-летняя Урсула фон дер Ляйен станет первой женщиной-руководителем главного исполнительного органа Евросоюза. Ее номинируют на пост президента Еврокомиссии. С 2013-го возглавляла министерство обороны Германии, близкий соратник канцлера Ангелы Меркель.

— Понадобилась военная агрессия против Украины, чтобы мы изменили курс. С 2014-го бюджет европейских членов НАТО вырос на 36 процентов. Планируем большую модернизацию военных мощностей до 2024 года, — говорит Урсула фон дер Ляйен. Ранее призывала к взаимопониманию между Украиной и Россией. Не видела необходимости в постоянном военном присутствии НАТО в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Выступила против поставок Украине оружия. Предостерегала от "провоцирования" России, но поддерживала экономические санкции.

Вопросы внешней политики и безопасности ЕС будет представлять испанец Жозеп Боррель, 72 года. Входит в Партию европейских социалистов.

— В мире много изменений. США нас не поддерживают. Старый враг Россия снова дает о себе знать. Китай выглядит как наш соперник. Важно, чтобы европейцы объединили силы, — говорил он.

Президентом Европарламента избрали итальянца 63-летнего Давида-Марию Сассоли. Бельгийского премьера Шарля Мишеля, 43 года, согласовали на должность председателя Европейского Совета. Ранее эту должность занимал поляк Дональд Туск.

— Дональд Туск поддерживал Украину на всех уровнях. Сейчас такого человека не будет. Все эти назначения представляют старую Европу, интерес к Восточной не демонстрируют. Есть итальянец, бельгиец, испанец и немка, — говорит эксперт центра "Новая Европа" Леонид Литра, 34 года.

- ЕС будет концентрироваться на внутренних вопросах. За внимание к Украине придется бороться сильнее. Урсула фон дер Ляйен знакома с вопросом безопасности в ЕС. Поэтому тема Украины для нее может стать важной и наше государство имеет шанс остаться в повестке дня. В свежих интервью Борреля не было ни слова об Украине. Говорил о Венесуэле, отношениях России и США, миграционном кризисе в ЕС. Мысли о восточноевропейском партнерстве не звучат.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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Дата
05
июля

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