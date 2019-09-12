Выполним Минские договоренности — получим еще большую войну

Минские договоренности выгодны Москве. Кремль блокировал их выполнение, потому что выжидал более благоприятных обстоятельств. Время пришло. Петр Порошенко "Минск" подписал, а Владимир Зеленский планирует реализовать.

Если кто-то думает, что только выход российских войск из Донбасса станет большой победой Украины, то он — жертва обмана о целебной силе этих договоренностей. На самом деле их внедрение приведет к тому, что мы просто забудем о возвращении Крыма Украине. Донбасс же нам отдадут. Будем счастливы и благодарны Москве.

Окажется, что в Украине таки был внутренний конфликт — между Киевом и ЛДНР. Россия просто наблюдала со стороны. Поэтому никакой ответственности Кремля после воплощения "Минска" не ждем. Наши военные станут преступниками. Потому что на каких основаниях они избивали местных на Донбассе?

Украина должна будет заплатить жителям разрушенного региона за все. Россиян же там вроде не было. Все якобы мы разрушили. Ну и немного "повстанцы", которых Киев должен амнистировать.

Каждый из нас по жизни будет должен жителям "освобожденного" Донбасса. Так за что же они от нас страдали? Сразу, как только туда вернется украинская власть, состоятся выборы. На них выберут в украинский парламент еще несколько десятков медведчуковцев по мажоритарке.

При этом Кремль не перестанет похищать и пытать украинцев, вести пропаганду через пророссийские телеканалы, совершать мелкие провокации и применять оружие против Украины. После достижения такого "мира" российский бизнес бросится усиливать свое влияние на финансовый сектор и инфраструктуру нашего государства.

Украинцы не смирятся с таким планом "прекращение войны". Поэтому выполнение Минских договоренностей — это гарантированный путь к еще большей войне.