Война Зеленскому не нравится, а победу он считает бессмысленной

Половину 15-минутного выступления Зеленский посвятил себе. Говорил о своих чувствах и волнениях. Просил присутствующих вспомнить тот день и час, когда им пришлось впервые выступать с трибуны ООН. Остальное время - президент цитировал писателей Эриха Марию Ремарка и Эрнеста Хемингуэя о мире и травматичности опыта войны. Из выступления понятно, что есть война - аннексия Крыма и оккупация Донбасса - это очень плохо. Но победа не стоит человеческих жертв и страданий. Более точные слова авторы речи могли найти у украинского классика Павла Тычины: "Трактор в поле дыр-дыр-дыр. Мы за мир!"

Зеленский говорил о погибшем на фронте Василии Слипаке - оперном певце, который прошел Майдан и стал одним из первых добровольцев. Интересно, Василий Слипак тоже считал, что победа над российскими оккупантами не стоит того, чтобы бороться?

Война господину президенту не нравится, а победу он считает бессмысленной. Но как остановить войну - не знает. А может, знает, но почему-то не говорит.

Лексика и стилистика публичных выступлений Зеленского - чисто женские. Слова о детях, украденных и закрытых в комнату, в которую не пробиться. О большом столе, за которым должна собраться вся семья, и тоска из-за того, что за этим столом есть свободные места. О травме войны, которая обесценивает даже победу. Он говорит прежде всего с женщинами. Они его понимают. Но политическая речь - мужская. Состоит из абстрактных понятий: права и свободы, суверенитета и независимости, справедливости, долга. Эти понятия или неизвестны президенту, или чужие.

Владимир Зеленский получил власть над коррумпированной страной, реформировать которую можно только путем жесткого и неукоснительного исполнения закона. Однако сам он переступает писаные и неписаные нормы. Он получил власть над воюющей страной, каждый гражданин которой должен выполнять свой долг. Но для него самого обязанность - тяжесть и принуждение.