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пятница, 16 августа 2019 05:20

Воду в Крым поставлять не будут

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— Мы хотели бы начать переговоры с украинской стороной, чтобы она пропускала в Крым воду, — говорит 12 августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, 64 года. — Это наша вода, идет с территории России (Днепр берет начало в болотах Смоленской области РФ. — ГПУ).

— Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение на своей территории. Имеем полное право, — отреагировал представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, 33 года. — Полуостров не является территорией РФ. Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с ним. Это может делать лишь государство-суверен.

В 2014-ом Украина перекрыла Северокрымский канал, который соединяет полуостров с Днепром. Он на 85% обеспечивал его пресной водой. Запасы воды сейчас пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. У Крыма есть 22 водохранилища с общим объемом, втрое меньше, чем раньше потреблял полуостров. Использование подземных вод привело к засолению почвы. Больше всего страдают зерновые и бобовые культуры. Перестали выращивать рис.

В июле советник президента Владимира Зеленского 41-летний Данил Гетманцев заявил, что, отключая воду в оккупированном Крыму, Украина вредит своим гражданам: "Это не тот метод, который надо использовать для возобновления контроля за нашими территориями".

— Заявления о русском Днепре — провокация, — говорит политолог 35-летний Петр Олещук.

— Это испытание на прочность новой украинской власти. Послание для избирателей Зеленского, которые положительно относятся к России. Мол, смотрите — президент новый, а ничего не меняется. В действительности никаких решений о возобновлении водоснабжения на полуостров не будет. Окружение Зеленского понимает, что такие действия повлекут недовольство многих украинцев.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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