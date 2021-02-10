Во время протестов арестовали 11 тысяч человек

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сделаем хитрее. Не будем взаимодействовать с полицией. Предлагаем жителям крупных российских городов в 20:00 выйти к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите вверх и 15 минут так постойте", - пишет глава сети региональных штабов Алексея Навального 40-летний Леонид Волков 9 февраля в телеграме.

В России с 23 января продолжаются протесты за освобождение оппозиционера. 17 января его задержали в аэропорту "Шереметьево". Приговорили к 3,5 года колонии. В 2014-ом Навальный получил условный срок за мошенничество и отмывание денег. Федеральная служба исполнения наказаний решила, что он нарушил правила, потому что не пришел на инспекцию 29 декабря. В это время был на лечении в Германии после отравления. В августе прошлого года его пытались убить работники Федеральной службы безопасности РФ.

Российские власти жестко подавила протесты. Арестовали более 11 тыс. человек. Открыли десятки уголовных дел. СИЗО в Москве и пригородах переполнены.

"Российские власти выдала силовикам лицензию на любое насилие. Продолжать протест - значит, гарантированно гнать народ под дубинки, - пишет Антон Орех, 48 лет, для "Эхо Москвы". - Это только кажется, что места в спецприемниках закончились. Россияне живут в стране, где много лет существовал ГУЛАГ. Найдут, куда сажать.

Соратники Навального надеются на международное давление. Зря. Запад выполнил ритуальную функцию. Выразил обеспокоенность и потребовал правосудия. Он не расторгнет из-за Навального отношения с Путиным. Запад 70 лет пожимал руки большевикам. Со Сталиным обнимался. Нефть и газ им нужнее, чем свобода в России.

Значит ли это, что все безнадежно? Нет. Государство - это машина. Полицейское государство живет в условиях постоянного напряжения. От него изнашивается. Каждый бунт - это авария, которая сокращает ресурс механизма. Плохо только, что ресурса может хватить еще надолго. И неизвестно, что случится с Россией, когда он исчерпается".