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вторник, 17 сентября 2019 07:51

Власть намерена закончить войну до Нового года

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— Мы согласились на Минские договоренности пять лет тому назад, в том числе и на проведение выборов, — говорит министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве 13 сентября.

— На оккупированных территориях Донбасса уже прошли два раза выборы — фейковые. Их результаты мы не признаем. Предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли. "Формулу Штайнмайера" в 2016 году одобрил пятый президент Петр Порошенко. Мы должны выполнять то, что пообещали предшественники.

В 2015-ом министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил модель выполнения Минских договоренностей, по которой сначала Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после стороны отводят войска. Происходят местные выборы на оккупированных территориях. Украина предоставляет Донбассу особый статус. Далее-возвращение контроля над госграницей Киеву.

"Украина никогда не давала согласие на "формулу Штайнмайера". Президент не мог одобрить то, что требует одобрения Верховной Рады", — отреагировал экс-заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев, 49 лет, в соцсети "Твиттер".

Справедливые выборы могут быть только в свободной и безопасной среде. Россия пока не демонстрирует политической воли, чтобы завершить конфликт, — говорит спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер, 54 года, на следующий день на форуме на встрече с Вадимом Пристайко.

— Россия делает вид, что ее на Донбассе нет и она не несет никакой ответственности. Нам нужно вернуться к работе с Москвой, чтобы она признала свои обязательства.

— Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков, — говорит Пристайко. — Россия продвигает тезис, что Украина должна закрепить специальный статус для Донбасса в Конституции. Этого не будет. Киев взял обязательства по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Процесс внедряется.

16-й год подряд "Ялтинскую европейскую стратегию" организовывает Виктор Пинчук — олигарх, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. На форум съехались 400 участников из 26 стран. Тема этого года: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Провели 12-14 сентября в "Мистецькому Арсеналі".

"Пристайко озвучивает то, что хочет реализовать власть. Дальнейшие опровержения — попытка усыпить бдительность, — пишет в блоге экс-командир роты батальона "Айдар" 46-летний Евгений Дикий.

— "Полный Штайнмайер" — выборы на оккупированной российскими войсками территории под присмотром "ихтамнетов" и "ополченцев" с миссией ОБСЕ для легализации этого цирка. В них примут участие те, кто ходил на "референдумы" и не возьмут почти два миллиона беженцев. Как там будет с соблюдением украинских законов и участием украинских политсил — можем спросить у местных жителей. Нескольких удалось выменять полтора года тому назад из подвалов ЛДНР.

Первым следствием переговоров с "новой местной властью" будет полная смена статуса всей украинско-российской войны. Мы автоматически сами признаем, что не было российской агрессии. Что война была гражданская. Никогда не сможем требовать от РФ компенсации ущерба. Наоборот - за свой счет будем отстраивать разрушенное. Будем платить компенсации даже тем, кто против нас воевал.

Лидеры "республик" в Верховной Раде намерены блокировать наши движения в сторону Европы и НАТО. Безнаказанными останутся все палачи из подвалов "спецслужб народных республик".

Новая власть твердо намерена закончить войну до Нового года. Единственный способ это сделать — принять российские условия, то есть капитулировать. Когда это воплотят, начнется другая война, уже на самом деле гражданская.

Точка невозвращения еще не пройдена. Можно затормозить на повороте и встать на позицию предыдущих лет. Сначала полное отведение войск РФ и контроль над границей, установление украинской администрации, возвращение беженцев. Только потом-амнистия боевиков, кроме пытавших и грабивших мирное население и местные выборы по законам Украины".

Автор: Ольга ГОЛОВКА
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Дата
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