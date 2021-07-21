Верховная Рада отдала олигархам более 100 миллиардов гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 216
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 360
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1035
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 846
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 477
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 612
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 378
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 864
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 459
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 02:25

Верховная Рада отдала олигархам более 100 миллиардов гривен

  Комментировать

Верховная Рада списала более 100 млрд грн долгов облгазов, теплокоммунэнерго и газсбытов. Соответствующий закон приняла 14 июля. Стоимость использованного ими голубого топлива по состоянию на 1 мая 2020 года компенсируют из бюджета.

"Этим документом налогоплательщики отдадут олигарху Дмитрию Фирташу и его друзьям 100-140 миллиардов гривен, - пишет в фейсбуке экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, 42 года. - Фирташ получит от 55 миллиардов, ведь более 70 облгазов - его".

- Задолженность теплокоммунэнерго перед поставщиками топлива (Нафтогаз и Укртрансэнерго. - ГПУ) накапливалась 10 лет, - говорит экономист 50-летний Святослав Павлюк. - Причина - бездействие государства. Это опоздание выплат пени, льгот, субсидий, длинные процедуры установления тарифов при частой смене цены на газ. Первая идея законопроекта заключалась в помощи теплокоммунэнерго погасить долги, созданные не ими. При разработке начали вбрасывать различные нормы - "хотелки" облгазов. Сумма долга возросла в два раза. Законопроект не содержит финансовых расчетов и не имеет источников покрытия в бюджете.

Текст стал доступен экспертному управлению за час до заключительного голосования

Списание положительное для текущей деятельности теплокоммунэнерго. Позволит привлечь кредиты под модернизацию и более дешевую закупку газа. Но в 2011-ом Рада уже списывала облгазам задолженность на сумму 24 миллиарда гривен. Сразу после этого они снова начали ее наращивать. Закон не ликвидирует причины долгов.

Я следил за этим законопроектом. Это большой текст, написанный многими людьми, который трудно проанализировать. На это не дали времени. Очевидно, была команда сверху. Текст стал доступен экспертному управлению ВР за час до заключительного голосования. Там более 200 страниц комментариев. Если властная политическая сила и Кабинет министров проталкивают такой сложный и токсичный документ, не давая его проанализировать, - это политический заказ. Деньги идут в карман олигархов. Это свидетельствует о существовании договоренности руководства с ними.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Верховная Рада отдала олигархам более 100 миллиардов гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 24363
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 6 Просмотров: 17325
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13842
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10296
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 5616
Комментарии
"Украинская власть настаивает на диалоге с Кремлем. Это отпугивает союзников"
"Украинская власть настаивает на диалоге с Кремлем. Это отпугивает союзников" Просмотров: 54
Меркель требует особый статус для Донбасса
Меркель требует особый статус для Донбасса Просмотров: 180
Пандемия похожа на войну
Пандемия похожа на войну Просмотров: 9
Путин бросает вызов Украине
Путин бросает вызов Украине Просмотров: 9
"Москва упустила шанс превратить Кишинев в союзника"
"Москва упустила шанс превратить Кишинев в союзника" Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
"Агент влияния РПЦ в Украине". Новинского записали в базу "Миротворца"
Голосов: 985
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть