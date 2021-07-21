Верховная Рада отдала олигархам более 100 миллиардов гривен

Верховная Рада списала более 100 млрд грн долгов облгазов, теплокоммунэнерго и газсбытов. Соответствующий закон приняла 14 июля. Стоимость использованного ими голубого топлива по состоянию на 1 мая 2020 года компенсируют из бюджета.

"Этим документом налогоплательщики отдадут олигарху Дмитрию Фирташу и его друзьям 100-140 миллиардов гривен, - пишет в фейсбуке экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, 42 года. - Фирташ получит от 55 миллиардов, ведь более 70 облгазов - его".

- Задолженность теплокоммунэнерго перед поставщиками топлива (Нафтогаз и Укртрансэнерго. - ГПУ) накапливалась 10 лет, - говорит экономист 50-летний Святослав Павлюк. - Причина - бездействие государства. Это опоздание выплат пени, льгот, субсидий, длинные процедуры установления тарифов при частой смене цены на газ. Первая идея законопроекта заключалась в помощи теплокоммунэнерго погасить долги, созданные не ими. При разработке начали вбрасывать различные нормы - "хотелки" облгазов. Сумма долга возросла в два раза. Законопроект не содержит финансовых расчетов и не имеет источников покрытия в бюджете.

Текст стал доступен экспертному управлению за час до заключительного голосования

Списание положительное для текущей деятельности теплокоммунэнерго. Позволит привлечь кредиты под модернизацию и более дешевую закупку газа. Но в 2011-ом Рада уже списывала облгазам задолженность на сумму 24 миллиарда гривен. Сразу после этого они снова начали ее наращивать. Закон не ликвидирует причины долгов.

Я следил за этим законопроектом. Это большой текст, написанный многими людьми, который трудно проанализировать. На это не дали времени. Очевидно, была команда сверху. Текст стал доступен экспертному управлению ВР за час до заключительного голосования. Там более 200 страниц комментариев. Если властная политическая сила и Кабинет министров проталкивают такой сложный и токсичный документ, не давая его проанализировать, - это политический заказ. Деньги идут в карман олигархов. Это свидетельствует о существовании договоренности руководства с ними.