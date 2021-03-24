Великобритания создаст бригаду для борьбы с российскими шпионами

Великобритания создаст бригаду спецопераций в составе авиадесантной службы, которая будет бороться с вмешательством России по всему миру. В нее войдут около тысячи военных. На это выделят 120 млн фунтов - 4,6 млрд грн.
Также противодействием враждебным государствам будет заниматься тайная служба разведки MI6 и Центр правительственной связи, пишет издание "Телеграф". Решение спецслужб создать новую бригаду считают ответом на отравление россиянами в Солсбери экс-работника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018-го. Вероятно, подразделению поручат расследовать химическую атаку. Также могут привлечь к противодействию наемникам российской нелегальной частной военной компании Вагнера, которая участвовала в войне на Донбассе и в Сирии. Первый из четырех батальонов бригады развернут в Мозамбике и Сомали в 2022-ом, пишет "Таймс".
До 2024 года Британский королевский флот планирует запустить корабль для защиты подводных кабелей, по которым ежедневно передают финансовые переводы на триллионы долларов. Им грозит российское разведывательное судно "Белгород".
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