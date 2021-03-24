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четверг, 25 марта 2021 07:01

Великобритания создаст бригаду для борьбы с российскими шпионами

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Великобритания создаст бригаду спецопераций в составе авиадесантной службы, которая будет бороться с вмешательством России по всему миру. В нее войдут около тысячи военных. На это выделят 120 млн фунтов - 4,6 млрд грн.

Также противодействием враждебным государствам будет заниматься тайная служба разведки MI6 и Центр правительственной связи, пишет издание "Телеграф". Решение спецслужб создать новую бригаду считают ответом на отравление россиянами в Солсбери экс-работника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018-го. Вероятно, подразделению поручат расследовать химическую атаку. Также могут привлечь к противодействию наемникам российской нелегальной частной военной компании Вагнера, которая участвовала в войне на Донбассе и в Сирии. Первый из четырех батальонов бригады развернут в Мозамбике и Сомали в 2022-ом, пишет "Таймс".

До 2024 года Британский королевский флот планирует запустить корабль для защиты подводных кабелей, по которым ежедневно передают финансовые переводы на триллионы долларов. Им грозит российское разведывательное судно "Белгород".

Автор: Сергей ДЕМЧУК
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