В Крыму верховодят пираты

Оккупационные власти Крыма в декабре продали винный завод "Массандра". Его купила российская компания "Южный проект" за $73 млн. Она принадлежит близким друзьям президента РФ Владимира Путина Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко.

Другой близкий приятель Путина — Аркадий Ротенберг в январе получил многомиллионный контракт на техническое обслуживание железнодорожной части Керченского моста. Бизнесмен немало заработал на его строительстве. Похоже, решил заработать еще.

Крым для друзей российского президента — территория кормления, на которую можно не пускать представителей конкурентных кланов. Путин "добыл" его для себя и своего окружения. Чужим на полуострове делать нечего. Оккупационные власти Крыма - персонал обслуживания российской "знати". Моряки, военные и силовики только думают, что защищают Россию. На самом деле они защищают деньги Ковальчука, Тимченко, Ротенберга и Путина.

Это все, что нужно знать о "присоединении" Крыма. Когда Путин будет выступать с очередной речью о "родной гавани", не стоит забывать, что там верховодят пираты, взявшие Крым на абордаж.