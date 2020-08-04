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четверг, 06 августа 2020 07:41

В Беларуси задержали кремлевских наемников

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29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании Вагнера.

— Готовили массовые беспорядки. Группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы должна была лететь дальше в Стамбул, — рассказывает начальник следственного комитета Беларуси 50-летний Иван Носкевич. - Однако проехали мимо аэропорта и заселились в забронированный заранее отель в Минске. Пробыли там сутки и уехали в санаторий. Администрации заведения показались подозрительными. Они дают противоречивые показания. Меньше половины говорят, что группа должна была вылететь в Стамбул. Кто-то якобы собирался там отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты или осмотреть собор Святой Софии. Остальные называют другие страны.

Задержанные были первыми из 200 человек, которых Россия планировала доставить для расшатывания страны накануне выборов президента 9 августа, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение 28 боевикам за принадлежность к террористической организации. Они участвовали в конфликте на Донбассе. Киев требует экстрадиции. Девять вагнеровцев имеют украинские паспорта.

— Мы не признаем их украинское гражданство. Это граждане России, — говорит пресс-секретарь российского президента 52-летний Дмитрий Песков. — Должны понять, в чем их обвиняют. Мы — ближайшие партнеры. О планах дестабилизировать Беларусь не может быть и речи.

Частные военные компании в России вне закона. ЧВК Вагнера — неофициальная организация, которую связывают с Кремлем. Их финансируют из секретных статей расходов минобороны РФ, а также приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин. Наемниками командует отставной подполковник вооруженных сил РФ Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Группа насчитывает до 2,5 тыс. лиц. Первые свидетельства ее деятельности зафиксировали украинские спецслужбы в мае 2014-го на Донбассе. СБУ сообщала о причастности вагнеровцев к уничтожению военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске, когда погибли 49 украинских бойцов. Также участвовали в штурме Донецкого аэропорта, боевых действиях под Дебальцево.

— России нужны вагнеровцы для провокации силового противостояния во время протестов в Беларуси, — говорит эксперт по международной политике 44-летний Игорь Тышкевич из Украинского института будущего.

— Также эти люди могли приехать на заказ кого-то из кандидатов в президенты — оппонентов Лукашенко. Возможен и их транзит через Беларусь в другие страны, но тогда местные спецслужбы были бы информированы. Наименее вероятную версию разгоняют русские — якобы Лукашенко заплатил вагнеровцам, чтобы отвлечь внимание от предвыборной гонки.

Задержав боевиков и опубликовав фамилии, Лукашенко повышает ставки в торге с Россией. Хочет, например, более низкую цену за газ. Он боится вмешательства Москвы в выборы. Ей выгоден какой-то из оппозиционных кандидатов, потому что Лукашенко противится поглощению Беларуси Россией.

Получив возможность судить вагнеровцев у нас, мы имели бы обменный фонд для возвращения удерживаемых Кремлем украинцев.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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