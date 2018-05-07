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вторник, 08 мая 2018 07:50

В 27 городах России прошли протесты к инаугурации Путина

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— В Московии оппозиционеры кричали "Он нам не царь" и требовали демократии. Если бы она там победила, хоть такая-то, как в свое время в посторанжевой Украине, Московия не продержалась бы и года, — считает политолог 48-летний Сергей Таран.

— Ее ожидало бы публичное противостояние между премьером и президентом. Каждый из регионов избрал бы своих президента и парламент. А в центральном парламенте происходили бы драки и "торги". Народ требовал бы "делить награбленное" олигархами и колбасу по рубль двадцать. Шанс на реформы Россия потеряла в 2014 году, изолировавшись от мира. Поэтому сценарий Московии: долгое загнивание "с царем" или быстрый конец — "без царя".

5 мая под лозунгом "Он нам не царь" в 27 городах России состоялись уличные акции к инаугурации президента 65-летнего Владимира Путина. Митинги инициировала общественная организация "Фонд борьбы с коррупцией" во главе с оппозиционером Алексеем Навальным, 41 год. Его схватил ОМОН через 10 мин. после начала митинга в Москве. Всего задержали около 1,6 тыс. участников. Больше всего в Москве — 702 человека. В Санкт-Петербурге — 232, в Челябинске — 164, в Якутске — 75. Среди них были и случайные прохожие. В Москве схватили жениха, который вместе со своей избранницей проходил мимо митингующих в ювелирный магазин приобрести обручальные кольца на свадьбу.

В столице РФ на акцию вышли почти 10 тыс. людей. На них напали представители "Центрального казачьего войска" с георгиевскими лентами. Били нагайками. Однако силовики задерживали только участников акции.

ОМОН сломал два ребра и повредил печень работнику Ассоциации народного сопротивления Дмитрию Карасеву. Он — в больнице.

Алексея Навального отпустили ночью после протестов. Его будут судить 11 мая. Инкриминируют "повторное нарушение порядка" и неповиновение полиции. Ему грозит 45 суток ареста.

Известно о задержании трех несовершеннолетних. В Саратове на акции схватили 12-летнего парня. Полиция составила на его отца протокол о невыполнении родительских обязанностей и отпустила. Еще двух "взяли" в Москве.

"Новизна 5 мая заключается в "казачках", которые били демонстрантов нагайками под прикрытием ментов, — написал в "Фейсбуке" российский литератор 59-летний Владимир Шендерович.

— Именно ментов, потому что любая полиция немедленно задержала бы "казачков". Менты решали для путинского режима старую задачу запугивания общества. Но уже на новом уровне. Отбросам, известным нападениями на демократических активистов, дали карт-бланш на массовое уличное насилие. Натравливание одной части общества на друге значит, что власть рассматривает и испытывает организацию гражданской войны как инструмент манипуляции. Этот уродливый джокер (игральная карта, которая в большинстве игр может исполнять роль любой другой. — ГПУ) лежит в рукаве любой авторитарной власти. Устроить опасное безобразие, чтобы потом со строгим лицом закатывать под асфальт вообще все. Будто бы в интересах общественной безопасности.

Путину деваться некуда. Никакой преступный и смертельно опасный для России ресурс не покажется ему излишним. Тем более, когда на кону будет стоять власть".

"Похоже, что Путин таки царь. Нагайки ряженых "казаков" — это даже не дно. Это место, которое вам указали, — комментирует украинский писатель Ян Валетов, 54 года.

— Игрушечными протестами против диктатуры мерзавцев вы не завоюете даже игрушечную демократию. Только позор, унижение и пренебрежение к себе со стороны тех, кого сами избрали и посадили на трон.

Тот, кому плевать на международные договоры, права соседей, жизни граждан других стран, обязательно сделает со своими то же. Или что-то похуже.

Поддерживая своеволие в Украине, вы творите то же у себя. Сегодня вас хлещут нагайками у вас дома. А менты на это смотрят с улыбкой. И ваших малолетних мальчишек тянут в автозаки. А вы их не отбиваете. Вы смотрите, как вас пакуют по одному. Главное, чтобы не как на Майдане. Не волнуйтесь, ради Бога. Не будет у вас, как на Майдане".

Автор: Ангелина КОВАНДА
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