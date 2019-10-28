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вторник, 29 октября 2019 07:40

"Успех в Сирии даст России ресурсы и вдохновение для войны с Украиной"

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Россия и Турция будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу. Об этом лидеры государств 65-летний Реджеп Эрдоган и 67-летний Владимир Путин договорились в Сочи 22 октября. Переговоры продолжались 6 часов. После них Эрдоган заявил об окончании турецкой военной операции "Источник мира" на севере Сирии, которую контролируют курды.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зачитал прессе меморандум из десяти пунктов, которые согласовали президенты. Власть Турции распространяется на 30-километровую зону у границы, которая была под ее контролем в результате операции. В другую часть вошла российская военная полиция. Она способствовала отводу курдских подразделений на 30 км от сирийско-турецкой границы. С тех пор началось совместное патрулирование россиянами и турками границы и зоны операции "Источник мира".

В освобожденной от курдов зоне могут разместить часть сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Как и планировал Реджеп Эрдоган.

Операцию против курдов Турция начала 9 октября. Наземному наступлению предшествовали авианалеты и артобстрел. Гражданскими жертвами стали 218 человек, в том числе 18 детей, заявили в курдской администрации. О 702 убитых курдах заявляет Турция.

- Ключевым для Турции является желание избавиться от вооруженных отрядов курдов на своих границах. Эрдоган достиг своих целей. Кроме этого, подыграл россиянам, - говорит руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, 53 года.

- Турки давно воюют с Курдской рабочей партией, отстаивающей независимость Курдистана (территория в пределах Турции, Ирана, Ирака, Сирии, где курды составляют большинство населения. - ГПУ). Еще одной причиной сделки стало большое количество сирийских беженцев в Турции. Они негативно влияли на экономику страны.

Россия является главным бенефициаром войны в Сирии. Турция знала, что Кремль может стать союзником в операции против курдов. С той территории вышли Соединенные Штаты - образовалась опасная пустота. Анкара и Москва решили воспользоваться.

Кремль не хочет расширения турецкого влияния в регионе. Понимает, что рано или поздно начнутся переговоры о мире в Сирии. И самый громкий голос на них будет иметь тот, у кого господствующее положение в регионе. РФ хотела ограничить пространство для действий Турции. Достигла этого, поделив с ней пограничную зону. В обмен обеспечила ликвидацию курдских отрядов.

Эрдоган может быть доволен. Он избежал санкций. Америка сняла их, как только объявили о прекращении военной операции. Турция решила вопрос безопасности на границе и не столкнулась лбом ни с сирийцами, ни с россиянами, которые контролируют регион.

Курды будут вынуждены уйти. В политическом смысле будут пытаться получить хоть какую-то автономию или самоуправление от сирийского президента Башара Асада. Однако вряд ли он удовлетворит их желания.

Северо-восточная Сирия будет разделена между Москвой и Анкарой. В городах власть будет иметь Асад. Камнем преткновения станет провинция Идлиб. Она остается последним форпостом повстанцев, воюющих против Башара Асада. Пока нет официальных данных, говорили ли Путин и Эрдоган об этом. Скорее всего, да. Скоро увидим, как будут пытаться захватить эту территорию.

Российский успех в регионе или окончание тамошней войны даст Кремлю больше ресурсов и вдохновения воевать против наших солдат на Донбассе.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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