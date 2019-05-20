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вторник, 21 мая 2019 00:50

Юрист Януковича вернулся в Украину

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- Зеленский испытывает недостаток сил в борьбе с Порошенко. Ему нужны его личные враги, - говорит политолог Виктор Небоженко, 65 лет.

19 мая вернулся в Украину 45-летний Андрей Портнов. Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича отвечал за юридическое сопровождение. После Революции достоинства уехал в Австрию.

"Более пяти лет я не был в своей стране. Хочу дать сигнал тысячам людей, которые оставили государство. Пора возвращаться", - пишет он в социальной сети "Телеграм".

Генпрокуратура разыскивала Портнова за причастность к убийствам активистов на Майдане. 6 марта 2014-го ЕС заморозил его активы. В октябре 2015 года Суд Евросоюза в Люксембурге снял санкции, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.

С февраля 2018-го прокуратура Крыма проверяет его причастность к подготовке постановления Верховной Рады полуострова о якобы нежелании жителей Крыма подписывать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое появилось в первые дни оккупации. Служба безопасности Украины начала производство по статье "государственная измена".

- При власти Порошенко на Портнова открыли восемь уголовных дел. И не подтвердили ни одного, - говорит Виктор Небоженко. - Все зависит от того, как кто приехал Портнов - как "регионал" или адвокат, который устроит преследование элитных коррупционеров. Он является не столько политической фигурой, как юридической машиной. Работал на разную власть (в 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко. - ГПУ). Зеленскому самому не хочется подвергать притеснениям окружение предшественника, поэтому будет делать это чужими руками.

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая. Прилетел из Тель-Авива в Днепр.

В тот же день под вечер прибыл в Киев. В ресторане в центре столицы встретился с нардепами от группы "Возрождение" Виталием Хомутынником, Андреем Шипкой и Евгением Геллером, бизнесменом Павлом Фуксом. А также с другом и совладельцем "95-го квартала" Тимуром Миндичем, сообщили журналисты программы "Схемы".

- Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине, - говорит Коломойский.

Он не был в Украине с июня 2017 года. Жил в швейцарской Женеве и израильской Герцлии.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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