Укрзализныцю частично выставят на продажу

"Планируем привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих двух-трех лет. И вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира", — пишет 33-летний Евгений Кравцов 29 октября в "Фейсбуке". Председатель правления Укрзализныци в тот день подписывает на инвестиционном форуме в Мариуполе на Донетчине соглашение о начале процедуры размещения части акций компании на бирже с Министерством инфраструктуры и Европейским банком реконструкции и развития.

2 октября Верховная Рада исключила Укрзализныцю из перечня предприятий, запрещенных к приватизации. Правительство планирует разделить ее на три компании и начать продажу части в 2022-2023 годах.

Государство останется мажоритарным владельцем, то есть ему будет принадлежать более 50 процентов плюс одна акция, говорит директор по стратегическому развитию Укрзализныци Антон Соболевский, 33 года:

— Мы идем по пути Германии, Франции, Польши. Там компании выделили в отдельные направления бизнеса: инфраструктура, пассажирские перевозки и грузовые. А над ними всеми управляющий холдинг.

Государству будет принадлежать все железнодорожное полотно. Частный бизнес сможет войти в собственность грузовых вагонов, локомотивов, пассажирских перевозок. Избавляться от непрофильных активов. В целом привлечь планируют $3 млрд.

— У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и прочее. Их надо выгодно сбыть и направить средства в основную деятельность, — говорит Евгений Кравцов. В то же время выступает против приватизации, например, заводов по ремонту локомотивов и вагонов. Проданные ранее — обанкротились или на грани выживания, как полтавский и ивано-франковский.

– 20-25 процентов акций Укрзализныци разместят на бирже, где их смогут купить частные компании, — рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет. — Лучше всего — на Лондонской и продать иностранным инвесторам. Зарубежный бизнес будет распространять западные экономические методы на Укрзализныцю. Управление станет прозрачнее, улучшится качество услуг.

— Укрзализныця — убыточное предприятие, поэтому не интересно для международных инвесторов, — говорит бывший заместитель министра инфраструктуры 40-летний Александр Кава. — Ее могут купить только украинские крупные бизнесмены и использовать для собственной выгоды, а не инфраструктурного развития страны. Качество перевозок будет падать, станции и маршруты закрывать. В Англии и Эстонии приватизация закончились национализацией и дополнительными расходами на восстановление железных дорог.

Наибольшей проблемой Укрзализныци называет убыточность и эксперт Украинского института будущего Владимир Шульмейстер, 50 лет:

— Компания годами не обновляет активы. Поэтому имеет недостаток вагонов и локомотивов. Ей необходимо почти 3 миллиарда долларов инвестиций в год. Сама генерирует ежегодно до одного миллиарда долларов. Не хватает двух третей. Можно взять внешние кредиты. Но Укрзализныця не использует эффективно те, которые имеет. Брали в 2017-м заем у Европейского банка на электрификацию одного участка железнодорожного полотна. До сих пор не реализовали, но железная дорога выплачивает проценты.

Чтобы привлечь инвестиции, не обязательно приватизировать активы Укрзализныци. Можем увеличивать количество частного бизнеса в отрасли. Запускать локомотивные компании, давать им приоритеты в ремонте. Иностранная фабрика могла бы открыть у нас свой филиал и производить двигатели для локомотивов.

Если же приватизировать акции самой государственной корпорации, подвергаемся риску. Ни один инвестор не купит кусок Укрзализныци исключительно ради экономической выгоды. Вложения окупятся через десятки лет. Поэтому зарубежному бизнесу это не интересно. А если акции купят украинские бизнесмены, их влияние в стране вырастет — будут лоббировать собственные интересы. Это только ухудшит состояние железной дороги.

12 миллиардов гривен ущерба получила "Укрзализныця" от пассажирских перевозок в прошлом году. Их покрыли доходами от грузовых. Чистая прибыль компании была 203,9 млн грн.

20 процентов инфраструктуры Укрзализныци формируют 80 процентов дохода. Почти половина путей и более 300 станций - малодеятельные.

200 компаний по грузовым перевозкам и 60 по пассажирским действуют в Германии. Франция имеет 20 и четыре соответственно.

272 тысячи человек работают на Укрзализныцю. Это крупнейший работодатель страны.

82 процента грузовых и половину пассажирских перевозок в Украине обеспечивает Укрзализныця.