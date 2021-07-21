"Украинская власть настаивает на диалоге с Кремлем. Это отпугивает союзников"

Встречу Байдена и Зеленского перенесли

- Киев не готов к встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Ни публичных дискуссий, ни содержательных совещаний. Зависшая американская помощь нашему сектору безопасности, тормозятся совместные программы в военно-промышленном комплексе. Прибытие в Киев Джорджа Кента (временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. - ГПУ) - серьезный сигнал для нашей власти. Это человек из группы быстрого реагирования, - говорит дипломат 55-летний Роман Безсмертный.

Дату встречи лидера США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским могут перенести с июля на август. Об этом шла речь во время телефонного разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака с заместителем государственного секретаря Штатов по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщило издание "Зеркало недели". Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, ко Дню Независимости Украины. Мол, ключевая проблема в организации переговоров - дело Нафтогаза. 28 апреля Андрея Коболева освободили от должности председателя правления компании решением Кабмина. Этим нарушили независимость наблюдательных советов, которые назначают или освобождают председателя. Правительство имеет право лишь утверждать.

- Встреча лидеров может произойти в последние дни июля или в начале августа, - говорит Сергей Никифоров, 35 лет, пресс-секретарь президента, в эфире "Общественного".

- В международных отношениях есть часть, которую обнародуют. Работает негласный закон айсберга. Видим четвертую часть проблематики, - добавляет Роман Безсмертный.

- Из перечня проблем между Киевом и Вашингтоном тема корпоративного управления - самая слабая по напряжению. Ее легко решить. Именно поэтому ее объявили. К острым принадлежат настояния украинской власти на диалоге с Кремлем. Это отпугивает союзников.

Еще одна проблема - попытка уйти от ответа относительно олигарха Игоря Коломойского (в августе 2020 года министерство юстиции США обвинило его в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и отмывании этих денег в Штатах. - ГПУ). Попытки замаскировать это законом о деолигархизации. Следующее - промедление с реформой судебной системы. Киев декларирует одно, а делает другое. Вашингтон дал понять: посмотрим еще месяц, как вы будете решать эти вопросы.

США посмотрят еще месяц, как будем решать вопросы

Решение Вашингтона относительно "Северного потока-2" (не вводить санкции против оператора газопровода из России в Германию в обход Украины. - ГПУ) не разъяснили Киеву. Это создало негативные настроения. Штаты ставят на первое место восстановление западной коалиции - прежде всего налаживание отношений с Германией. Но не сделали важных шагов для взаимопонимания с Украиной. В частности оттягивают назначение американского посла у нас. Тогда как после встречи Байдена с Путиным сразу приняли решение о после в Москве.