Украинская православная церковь получит автокефалию до конца года

— Мы убеждены, что томос — указ о провозглашении автокефалии — будет в этом году, — говорит глава Украинской православной церкви Киевского патриархата 89-летний Филарет в интервью изданию "Левый берег".

В апреле синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение о предоставлении Украинской православной церкви статуса поместной — такой, что ни иерархически, ни административно не является частью другой. С просьбой обратились президент, Верховная Рада, представители украинских православных церквей.

— Вселенский патриарх Варфоломей твердо заявил, что имеет право сам предоставить томос об автокефалии, — продолжает Филарет. — Перед этим сказал, что Киевская митрополия — каноническая территория Константинополя. И что присоединение Киевской митрополии к Москве в 1686 году было незаконным.

Он ясно сказал, что речь о предоставлении Украинской церкви автокефалии. Создали специальную комиссию из трех митрополитов Константинопольского патриархата, которые и объезжают все поместные церкви. Они не просят согласия на предоставление томоса, а информируют о соответствующем намерении. Вселенский патриарх может предоставить томос без преварительного согласия других. Делегация еще не объехала все поместные церкви, поэтому объявление решения немного задерживается. Томос дадут в этом году, согласно информации, которую имеем на это время. Через месяц или осенью — конкретики нет. Томос объединит все украинское православие.

Вселенский патриарх заинтересован, чтобы Украинская церковь стала автокефальной. За счет украинских парафий Московская церковь имеет статус наибольшей в мировом православии. Ставит вопрос, что должна быть первой. После предоставления томоса от Москвы отойдет больше половины ее украинских парафий. Потеряет статус "самой многочисленной", а вместе с ним — претензии на первенство.

В Администрации президента Петра Порошенко рассчитывают, что предоставление томоса повлияет и на светскую аудиторию?

— Идет война, и президент имеет двойную ответственность за государство — перед народом и Богом. Чтобы сохранить украинское государство, нужна не только мощная армия, но и духовная основа. Чтобы оно было крепким, нужно объединить православие.

Люди, которые не ходят в церковь, безразличны к автокефалии и Богу. Как граждане они могут поддерживать государство или нет. А вот те, кого объединит единая церковь, точно все будут настроены проукраински.

Как оцениваете процессы, которые происходят в Московском патриархате?

— Около десятка архиереев Московского патриархата (из 53. — ГПУ) написали письмо Вселенскому патриарху о поддержке автокефалии. Но лишь двое назвали свои имена — митрополит Черкасский и Каневский Софроний и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Драбинко. Другие боятся.

Значительная часть епископата УПЦ МП настроена на образование автокефальной церкви. Но ожидают томоса, когда Украинская церковь, с их точки зрения, станет канонической.

По получении томоса состоится собор трех церквей — из архиереев Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и из числа тех, кто обратился к патриарху Варфоломею из Московского патриархата. Это будет объединение Украинского православия. На этом соборе изберут единого предстоятеля, который и получит томос. Новая Украинская церковь будет входить в общение со всеми мировыми православными, которые признают акт томоса. Параллельно с этим в Украине к ней будут приобщаться архиереи, и духовенство, и парафии.

Вы заявили, что будете выдвигать свою кандидатуру, когда будут избирать предстоятеля.

— Думаю, изберут меня. Собор должен заботиться не о том, где раньше служил будущий предстоятель, а о том, кто в теперешних условиях способен продолжить создание единой Украинской православной церкви. Я не вижу архиереев, которые могли бы взять на себя этот крест, — ни в Московском патриархате, ни в Автокефальной церкви.

Что будет с Киево-Печерской и Почаевской лаврами, которые сейчас принадлежат Московскому патриархату?

— Они находятся в пользовании Московского патриархата. Обе Лавры обязательно будут принадлежать Украинской церкви. Другого не может быть.

По материалам издания "Левый берег"