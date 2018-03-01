Украине нужен лидер, который будет защищать свой народ

25 февраля Полтавщину посетил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. В рамках приезда состоялись встречи с полтавцами, пресс-конференция в городской ячейке партии для региональных СМИ. Политик рассказал о развитии собственной политсилы и познакомил общественность с руководящим составом Полтавской городской организации СПУ.

— Последние 10 лет для партии были сложными. Возглавив ее, пришлось выполнить довольно тяжелую работу по формированию и соблюдению партийной дисциплины. Структуру и состав очистили от изменников, коллаборантов, аферистов, демагогов и популистов. Было важно не оставить Соцпартию для формирования плацдарма вхождения пророссийских сил в украинскую политику, — говорит Илья Кива.

С его приходом на должность главы Социалистической партии Украины, идеология политсилы испытала изменения. Движущей стала проукраинская позиция и патриотические убеждения ее членов.

— Началось полномасштабное возобновление такой политической структуры, которая будет отстаивать интересы Украины и украинского народа. Наше задание — повышение социальных стандартов жизни и наведение "железного порядка". То есть неотвратимость наказания за преступления. Потому что пока еще история с войной на востоке, коррупцией и разворовыванием бюджета — это лишь следствие безнаказанности.

Именно правовыми средствами можно улучшить и реформировать страну, убежден Илья Владимирович.

— Ради экономического возрождения страны мы готовы сделать несколько шагов. Среди которых — национализация энергетического комплекса. Предыдущая власть украла облэнерго, газовые скважины и передала под контроль отдельным коммерческим структурам, которые принадлежат российскому владельцу. Поэтому важно вернуть их в собственность народа. Такие мероприятия позволят снизить коммунальные тарифы для населения. Следующий шаг — ликвидация схем разворовывания государственного бюджета. Для примера можно навести деятельность Фонда социального страхования, когда через Федерацию профсоюзов у украинского народа похищают почти 20 миллионов гривен. Все эти вопросы можно решить за один рабочий день Верховной Рады. При условии, если в парламенте появится лидер, чьи действия будут направлены на защиту украинского народа и государственности. Поскольку власть себя дискредитировала, исправлять ситуацию нужно путем перевыборов. Поэтому еще одно задание — возобновление доверия граждан и победа на избирательных гонках. Для этого у нас есть возможности, силы и потенциал. Ради этого мы начинаем формирование работоспособных партийных ячеек под руководством патриотически настроенных граждан.

Илья Кива представил руководителя Полтавской городской организации СПУ Сергея Чередниченко.

— Это человек, который в течение длительного времени отстаивал интересы полтавцев и имеет четкую принципиальную позицию. Считаю его честным и порядочным. На полтавской земле еще много беззакония. Но с началом работы нашего движения, я убежден, оно исчезнет. В нашей партийной структуре достаточно патриотов, которые прошли зону боевых действий. И они умеют не только защищать, но и нападать и побеждать противника.

Сергей Чередниченко рассказал о наведении порядка на рынке возле Южного вокзала, ремонте ул. Курчатова, борьбе с повышением тарифов на транспорт в Полтаве.

— Наша команда будет отличаться от других политических структур результативностью и политической ответственностью. Это будут принципиально новые лица. Такие как Дмитрий Коваль, Иван Прядко, Дмитрий Герасименко. Мы пошли в новую политсилу, потому что она начинается с нового листа. Будем возобновлять лицо Полтавы, которое мы теряли десятилетиями, — говорит Сергей Чередниченко.

— Меня волнует то, которое происходит на моей родной земле, за которую я был готов отдать жизнь и за которую полегли мои товарищи, — продолжает Илья Кива. — Лишь вместе сможем остановить агрессию, ссоры и стать победной нацией, которая вернет себе государственную границу и аннексированы территории. Я верю, что украинский флаг зареет на Донбассе. И готов посвятить этому жизнь. Хочу, чтобы войну мы вынесли на своих плечах, а не оставили ее детям.