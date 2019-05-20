Украинцы устали от войны

40% украинцев согласны на автономию Донбасса в составе Украины, если это решит конфликт. Таковы результаты социологического опроса. 19% считают, что нужно изолировать эти территории и официально признать, что их невозможно вернуть в ближайшее время. 17% - что возврат возможен только военным путем, надо продолжать боевые действия. 24% опрошенных затруднились ответить.

36% граждан считают, что президент Украины ради мира должен вести прямые переговоры с главарями ЛНР и ДНР. 13% благосклонно относятся к российскому президенту Владимиру Путину.

- Такой процент сторонников Путина - это немного. В 2013 году его оценивали в шесть баллов из 10. Ющенко имел тогда пять. С войной симпатии обвалились. Из иностранных лидеров украинцы больше всего любят Лукашенко. Потому что в Беларуси "стабильность и порядок", - говорит социолог Ирина Бекешкина, 67 лет.

- Люди вкладывают в понятие "автономия" разные значения. В фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива мы спрашивали, согласны ли на компромиссы. 70 процентов ответили положительно. Но общество готово не на все уступки. Украинцы против, чтобы автономные регионы могли влиять на решение внешнеполитических проблем государства.

Абсолютное большинство украинцев против того, чтобы оккупированные территории после возвращения превратились в государство в государстве. Но чем ближе к линии фронта, тем больше компромиссов согласны принять люди.

С каждым годом уменьшается количество желающих вернуть оккупированные территории военным путем. Больше готовых на уступки. Но компромиссы, которые напрямую вредят украинской государственности, остаются неприемлемыми. Общество устало от войны, новостей о смертях на фронте. Хотят мира, но не на условиях России.

Накануне парламентских выборов этими настроениями будут спекулировать политики. Говорить, что надо договариваться с Москвой. Пророссийские партии будут пытаться объединить свой электорат.

- Украина проиграла информационную войну. Половина украинцев готова на мир любой ценой. Но в нашем случае это означает поражение, - считает политолог 41-летний Виктор Таран.

- Как только начнем прямые переговоры с ЛНР и ДНР, мир отменит антироссийские санкции. Нам всеми силами будут "втюхивать" оккупированные территории обратно и требовать, чтобы мы восстанавливали их за свой счет. Это большое экономическое бремя для государства. Если пойдем по этому пути, Украина превратится в "серую зону" между ЕС и Россией. Начнется экономический застой, не сможем развиваться. Страна, которая не может защитить себя и быть полноценным игроком, становится политической жертвой.

Избиратели Владимира Зеленского требуют от него переговоров с марионеточными республиками. Если пойдет на это - можем потерять государство. Должен выбрать между независимостью страны и собственным рейтингом.