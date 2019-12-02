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вторник, 03 декабря 2019 07:35

Украинцы стали чемпионами по выживанию

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1991-й и 2019-й — уникальные годы в истории Украины. Люди показали нехарактерное единодушие. 90 процентов поддержали независимость страны на референдуме. 73 процента избрали президентом Владимира Зеленского.

Результат голосования 1 декабря 1991-го впечатляет еще больше, если вспомнить, что 17 марта того же года 78 процентов украинцев высказались за сохранение "обновленного" СССР. Вроде же должны наблюдать уменьшение поддержки советскости, в первую очередь Компартии. Но нет. Избрали президентом Леонида Кравчука с длинным компартийным послужным списком.

И почему страна выбирает Зеленского, но политические ориентации украинцев остаются постоянными или изменяются незначительно?

Большинство граждан голосовали в контексте собственных вызовов. Для избирателя выживание важнее, чем вектор геополитики, язык или история. Украинцы за последние 100 лет стали чемпионами по выживанию. Они чувствительны к обстоятельствам, которые повышают или понижают их шансы.

Власть не должна быть сильной. Это один из принципов "теории выживания" украинцев. Для избирателей в 1991-ом был жив опыт тоталитаризма. Референдум был о бегстве от жизни в страхе. Дальнейшее разложение власти через 1990-е, "нулевые" и вплоть до ростовского беглеца было движением к ослаблению институтов. Настолько, что не хватило силы среагировать на аннексию Крыма или войну на Донбассе.

Незащищенность государственности создала возможность для олигархов. Один из них даже стал президентом. Его попытки создать управляемую систему власти послали украинцам сигнал: государственная система может стать сильной, а потому — опасной. Больно будет бить реформами по привычному укладу жизни. Задействовали эффективный метод оппонирования — расшатывание институтов.

В 1991-ом призрак сталинского тоталитарного СССР проиграл надежде на свое собственное комфортное пространство, где коррупция заменяла систему подотчетности. В 2019-ом страх "своевольного реформатора-Порошенко" породил запрос на нестрашного внесистемного игрока.

Второй принцип выживания украинцев — инициатива увеличивает риски. Государство не было подотчетным украинскому обществу. Эффективным инструментом безопасности было оставаться незаметными. Кому хочется быть активными — пусть рискуют сами, но не другими.

Участники Майданов 1990-го и 2004 года создавали риски для себя. Когда реформы с 2014-го начали требовать от людей самостоятельно заботиться о собственном благополучии и активно контактировать с государством — подписать декларацию с семейным врачом, показать доходы и оформить субсидию — многим стало страшно.

Украина не обречена на успех, если будет убегать от страха и боли. Каким бы страшным ни было прошлое, его силу притяжения придется преодолеть. Выстроить способность творить сложные системы управления, которые будут давать безопасность, правосудие и надежду на длительное благосостояние.

Автор: Евгений ГЛИБОВИЦКИЙ, эксперт по стратегиям
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