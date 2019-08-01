Украина запустит русскоязычный канал

— Мы разработали вариант украинского русскоязычного канала. Сможем покрывать русскоязычное население во всем мире. Он нужен для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и россиян в РФ, — говорит заместитель главы Офиса президента Украины 30-летний Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Интерфакс-Украина" 30 июля. — Хотим, чтобы этот канал был государственным. Договариваемся с частными о передаче прав на использование их лучших программ.

В октябре 2015-го заработал государственный телеканал иностранного вещания UA.ТV. Вещание 50% времени идет на английском, остальное — на русском, украинском, арабском и крымскотатарском. Отделение нового русскоязычного канала станет продолжением реформы иновещания, говорит госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко, 38 лет.

— Этот канал будет конкурировать с условным "Раша Тудей" (русская государственная многоязычная телекомпания, ориентированная на заграничную аудиторию. — ГПУ), в который вкладывают почти 2 миллиона долларов в день. Противопоставлять себя им напрямую нет смысла, — говорит медиа-эксперт Алексей Ковжун, 53 года.

— Более перспективно создавать англоязычный канал. Должны продавать себя партнерам. Стать интересными для тех, кто о нас ничего не знает. В представлении Запада, одна из самых больших стран Европы является огромным белым пятном. Увеличился поток туристов благодаря сериалу "Чернобыль". Но это не позитивная реклама. Нужен культурно-развлекательный канал. Должны показать, как у нас интересно, красиво и недорого.

"Пропаганда всегда идет самым простым для восприятия аудитории языком. Должны быть понятны ей стиль общения, шутки, цитаты. Но технически запустить такой канал невозможно. Вещание на оккупированные территории сложно организовать и легко заглушить. На территории России — тем более", — пишет в "Фейсбуке" журналист 33-летний Виктор Трегубов.

В Офисе президента готовятся создать Министерство гуманитарной политики. В него должны войти два нынешних ведомства — культуры, молодежи и спорта и информационной политики.

— Уменьшаем количество министерств, то есть — чиновников, — продолжает Кирилл Тимошенко.

— Механическая склейка нескольких бюрократических структур не сделает их эффективнее, — говорит Алексей Ковжун. — Сначала надо определить функции ведомств, под них прописать положение и набрать людей.