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пятница, 04 октября 2019 07:55

Украина пошла на уступки России

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1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина согласилась на "формулу Штайнмайера". Это план действий для проведения местных выборов и предоставления особого статуса оккупированной части Донбасса.

Письмо с подтверждением, что страна соглашается на такие условия, подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. В документе отмечается, что в неподконтрольных районах должны состояться внеочередные местные выборы в соответствии с Конституцией Украины и специального закона. Он вступит в силу после того, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердит законность этих выборов.

"Формулу Штайнмайера" якобы предложил Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017 годах, а ныне президент этой страны. Впервые идею обсуждали в 2015-м, однако она никогда не была оформлена в документ. Поэтому стороны трактовали ее по-разному - и до согласования дело не доходило.

Первыми о договоренности по Донбассу сообщили российские СМИ. В Офисе президента через 1,5 часа собрали брифинг. 41-летний Владимир Зеленский подтвердил, что "формулу" согласовали. Но текст документ не обнародовали.

- Мы ответили на письмо господина Сайдика (специальный представитель председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы. - ГПУ), которым согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - говорит Зеленский. - Она должна будет войти в новый закон об особом статусе Донбасса. Его будет разрабатывать парламент при обсуждении с обществом. Никаких "красных линий" не перейдут. Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет.

Через час после брифинга под Офис президента приходят активисты из всеукраинского объединения "Свобода" и Национального корпуса.

Протест перемещается на майдан Независимости - там собрались полтысячи человек.

- Россия хочет, чтобы президент Зеленский подписывал документы во время встречи в нормандском формате, - говорит Георгий Тука, 55 лет, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. - С таким нашим президентом Москве не придется применять силу. Достаточно малороссийского окружения - и он будет танцевать под московскую дудку.

Акции протеста продолжаются и на следующий день. В Киеве на Банковую, где расположен Офис президента, и майдан Независимости выходят до тысячи человек. Митинги под лозунгом "Нет капитуляции" происходят во Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Кропивницком. Требуют не давать особого статуса для оккупированных территорий, не отводить украинских войск от линии разграничения и запретить выборы до урегулирования конфликта.

Львовский и Тернопольский областные советы принимают обращения к центральной власти с требованием не реализовывать "формулу Штайнмайера".

В Германии, Франции и России одобрительно отозвались о решении украинской стороны.

- Это открывает двери нормандскому саммиту и другим этапам реализации Минских соглашений, - говорит 53-летний Хайко Маасроки, министр иностранных дел Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон, 41 год, надеется продвинуться дальше в переговорах между Украиной и Россией.

В Москве отметили, что это даст толчок к реализации Минских договоренностей.

- Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали ее, правда, на отдельных листах, - говорит министр иностранных дел России 69-летний Сергей Лавров. - Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с другими участниками. Хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном документе.

Главари незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей заявили, что Украина признала право жителей Донбасса самим определить свою судьбу.

- Призываем Зеленского не диктовать нам условия. Он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей. Не ему решать, когда у нас будут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит, - говорится в заявлении руководителей оккупационных администраций Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

- Зеленский или кто-то через него за фантиками о мире хочет навязать Украине капитуляцию. Для него это закончится огромным политическим провалом. Решения, которые анонсирует, содержат угрозу для государственности Украины, - говорит политолог Михаил Басараб, 42 года.

- Социология показывает: на протяжении всех лет войны украинское общество не воспринимает ни Минские договоры, ни "формулу Штайнмайера". Украинцы против выборов на оккупированных территориях, особого статуса Донбасса, амнистии боевиков.

То, о чем договорился Кучма в Минске и договаривается Зеленский на встрече нормандской четверки (между лидерами Украины, Германии, Франции и России. - ГПУ), потребует утверждения в парламенте. Примет ли это Верховная Рада, сказать сложно. Однако сопротивление общества должно стать сигналом для Офиса президента. Нажать на тормоза еще не поздно. Остановиться и откорректировать переговорную позицию. Патриотическая часть украинского общества готова к сопротивлению. Для нее неприемлемо унизительное поражение в войне с Россией, которой Украина может и должна оказать достойное сопротивление.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК, Андрей ЖИГАЙЛО, София СТАРОКОНЬ
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  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
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