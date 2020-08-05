Украина, Литва и Польша объединились в "люблинский треугольник"

Киев, Варшава и Вильнюс создали новый формат взаимодействия — "люблинский треугольник". Декларацию подписали 28 июля во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в польский Люблин. Речь идет о совместном усилении обороны, экономического сотрудничества, торговли и туризма.

Первое заседание с участием трех министров состоялось в Польше, второе планируют в Украине. Кулеба пригласил на него коллегу из Беларуси Владимира Макея.

— Эта инициатива закрепляет общие национальные интересы Польши, Литвы и Украины. Фиксирует намеченный курс противодействия российской агрессии, — говорит эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица, 66 лет. — Фундамент для образования выстраивали давно. Так создали литовско-польско-украинскую военную бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского в 2014 году. Еще есть совместные усилия по соблюдению международного права. Голоса в Генассамблее Организации Объединенных Наций по Крыму и Донбассу Польша и Литва отдают Украине. То же и в Совете Европы.

Люблинский треугольник сравнивают с Веймарским 1991 года. В него входили Франция, Германия и Польша, когда последняя еще не была в составе ЕС. Но тогда речь шла об огромной экономической помощи Варшаве, а Париж и Берлин были лидерами в Европе. Существенно помогли Польше интегрироваться. Речь идет не так о том, что Польша и Литва станут для Украины локомотивами, а об усилиях трех стран для преодоления общих вызовов. По крайней мере партнеры будут лоббировать интересы Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе.