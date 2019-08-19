"Украина догонит Польшу за 15 лет"

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2019 года вырос на 4,6% к аналогичному периоду 2018-го. В первом квартале темп увеличения составил 2,5%, сообщил Госстат.

"Рост украинской экономики на 4,6% был неожиданно быстрым. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине понадобится полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу", - пишет американское информагентство "Блумберг".

За 2014-2015 годы экономика Украины упала на 16,7%. Далее ежегодно росла на 2,3-3,3%.

- Мы смогли ускорить рост за счет развития сельскохозяйственной отрасли, ІТ-сферы, фармацевтики, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет.

- Также на второй квартал пришлись две масштабные всеукраинские избирательные кампании. В это время в страну заводят деньги из офшоров. Они подкормили экономику. Еще рано говорить, устойчив ли нынешний показатель. Сможем ли сохранить и зафиксировать его, покажет конец года.

Граждане не чувствуют напрямую роста ВВП. Благосостояние украинцев улучшится, когда увеличатся его доходы, а цены останутся прежними. Доходы зависят от общей экономической ситуации. Именно на это влияет увеличение валового внутреннего продукта.

Чтобы изменения были ощутимы, мало показателя 4,6 процента. В 2004-м наша экономика выросла на 12 процентов. Именно к такому ежегодному результату надо стремиться. Тогда догоним Польшу лет за 15. Это реальная перспектива. Следует привлекать иностранных инвесторов. Миру надо дать сигнал, что можем защитить их деньги. Гарантировать верховенство права. Также необходимо формировать выгодные условия для украинского экспорта. Поставлять миру качественную продукцию, популяризировать ее.