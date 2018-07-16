Украина для мирового сообщества в 2018 году значит меньше, чем Афганистан в 1980-м

Впервые подобное чувство я испытывал в 1980 году. Помню, как мы все ждали Олимпиаду в Москве. Программа "Время" показывала сооружаемые объекты, новую Олимпийскую деревню. Все готовились к празднику спорта. Мы так хотели хоть одним глазом глянуть на это действо, что даже продумывали маршрут в Москву на электричках. Через Курск и Белгород. Просто так в столицу не пускали. Мировое событие. Мы покажем всему миру, как проводить Олимпиады.

И вдруг выяснилось, что СССР объявлен бойкот. Что ведущие западные спортсмены к нам не приедут. Что в гости к агрессору никто не хочет. Что весь мир, кроме сателлитов, которые сосали ресурсы из полудохлой советской экономики, осуждает поведение СССР и действия нашего "дома престарелых" в правительстве. Что выдающийся праздник спорта, на который потратили миллионы рублей, превращается в локальный междусобойчик, домашние игрища, которые не имеют мирового значения.

Бойкот был объявлен за то, что мы "оказали братскую помощь народу Афганистана". Кто не помнит — в 1979 году СССР начал военные действия в смежной стране. Конечно, по просьбе "дружественного народного правительства". Конечно, как шептались по кухням, "потому что, если бы мы тогда не вошли, вошли бы американцы". Пошла полностью адекватная реакция — санкции, мировая изоляция, бойкот.

Олимпиаду провели, делая вид, что так и нужно. Олимпийский Мешка взлетел в небо на воздушных шариках, люди на стадионе плакали. Если кто-то не приехал и не видел эту красоту — это их личное дело.

В 1984-м СССР бойкотировал Олимпиаду в американском Лос-Анджелесе. Генсек Черненко кратковременно вышел из комы и подписал соответствующий указ. Большинство соцстран, кроме нескольких непокорных — Китая, Югославии и Румынии, к советской акции присоединились. Так СССР выпорол себя во второй раз, практически подарив американцам олимпийское "золото". Бойкотировать Олимпиаду за то, что сами и совершили, выглядело смешно.

Восьмидесятые — не лучшие годы с точки зрения международной безопасности. Однако в том, как реагировал цивилизованный мир на агрессию и своеволие, был свой резон. Никто не стеснялся сказать бандиту, что он бандит. Никто не боялся лишить агрессора технологий, рынков, снизить цены для прекращения денежных поступлений в бюджет страны, которая несет миру опасность.

В 1991 году СССР распался не сам по себе. И, если бы не усилия цивилизованного мира, война в Афганистане не прекратилась бы, Берлинская стена не упала бы, социалистический блок не развалился бы.

Сейчас не 1980-е и не 1990-е. Толерантное время. После Олимпиады в Сочи наследник СССР — Российская Федерация — позволяет себе вооруженное вторжение на территорию смежной страны и аннексию части ее территории. Целостность и независимость этой страны защищены общими обязательствами заинтересованных сторон. За эти гарантии страна добровольно отдала большой ядерный потенциал — и получила взамен аннексию и войну на Донбассе.

И что же в итоге? Глубокая обеспокоенность и нежные санкции. Даже руку жать не отказываются. Сбитый самолет, доказанные факты агрессии, политические убийства, поддержка самых одиозных режимов, циничная ложь и наплевательское отношение к международному праву.

В России успешно проходит Мундиаль-2018. Без бойкота. Без публичного осуждения агрессии РФ в Крыму и на Донбассе. Без упоминаний о сбитом российскими военными боинге. Будто ничего и не было. Даже об украинском режиссере Олеге Сенцова, который получил 20 лет строгого режима по смехотворным обвинениям в терроризме, практически не вспоминают, чтобы не портить футбольный карнавал.

А у меня впечатление украденного праздника. Вспоминаю, как мы с друзьями ждали каждый Кубок мира, как смотрели вместе матчи, обсуждали каждый красивый гол. Как радовались или огорчались из-за игры своей команды. Как спорили о тактике, технике, стратегиях, какие прогнозы делали.

В 2018 году ничего этого нет. К вору в гости ходить неправильно. Участие в таком действе ведущих стран — членов НАТО и "Большой семерки" — легитимизует действия бандита-агрессора.

Я понимаю, что в Вашингтоне сейчас не Рейган, а в Лондоне — не Тэтчер. Мир стал толерантным. "Ястреба" в настоящее время не в моде. Прежние сторожевые псы демократии потеряли клыки и стали вегетарианцами. Но все-таки хотелось справедливости, хотя бы моральной.

Никто кроме нас не вернет Крым и не освободит Донбасс. Не будет воевать за украинскую землю и украинскую свободу. Однако показать свое отношение к агрессору и лишить его поддержки — это не проливать кровь за чужие интересы.

Бойкота Кубка мира в России не случилось. Одиночные слова поддержки, карикатуры и статьи общей картины не меняют. Хорошо, что футбольное чудо помогает отвлечься. Плохо, что оно позволяет забыть о содеянном, о погибших, о несправедливо засуджених.

Футбол отодвинул политику. Не стану сожалеть по этому поводу. Ощущение праздника — это личное. Отсутствие этого ощущения — тоже. Но вопрос остается: неужели Украина для мирового сообщества в 2018 году значит меньше, чем Афганистан в 1980-м? И, если так, то почему?