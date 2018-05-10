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пятница, 11 мая 2018 06:30

Украденный Крым придется вернуть

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Каждую осень, на Новый год и на майские праздники у меня случается приступ повышенной чувствительности к путинскому режиму. В связи с Крымом. Донимает невозможность посидеть у холодного чистого моря с бокалом белого вина. Да, сервис был совковым. Но море и запахи цветущего Крыма компенсировали все. Хорошо, что воспоминания украсть нельзя.

Краденое не идет на пользу, но будут держать зубами и лапами, взахлеб и задыхаясь. "Крымнаши" забывают, что полуостров перешел к Украине не в 1991-м, а в 1954 году. Когда абсолютного большинства бесноватых с российскими флагами еще на свете не было.

Крым не дарил Украине Никита Хрущев. Передача полуострова под юрисдикцию УССР была сложным, технически проработанным процессом. Об этом свидетельствуют куча документов. На то была обоснованная необходимость, связанная с огромными проблемами с водо- и энергообеспечением Крыма, управлением его природными ресурсами.

Переселенцы, которых советская власть отправила на место репрессированных коренных жителей, не были земледельцами. Не имели опыта жизни в условиях крымской степи и высокогорья. Полуостров нужно было поднимать. Решение принимали на уровне правительства и Центрального комитета КПСС. А легенду о пьяном Хрущеве, который подарил Крым землякам, выдумали позже. Украина своим бюджетом отхаркивала "подарок" много лет.

Крым в составе Украины был автономией. Голосовал на выборах за красную нечисть. Не платил налоги в нужном объеме. Прекрасно чувствовал себя на государственных дотациях. Украинизацией там и не пахло. Делили землю, грабили награбленное, братались с российскими чиновниками, обслуживали флот будущих оккупантов.

Народ Крыма в нынешнем звучании — это новое название военных пенсионеров флота российского и постсоветского. Простите, красного быдла. Из-за халатности украинской власти оно сохранилось там, как в заповеднике.

Аннексия полуострова — уникальное явление в политической жизни человечества. Давно ни одна нахальная сволочь ничего подобного себе не позволяла. Попытки сравнить это с объединением двух Германий или образованием Косова — это даже не натягивание совы на глобус. В первом случае речь об освобождении территории Германии от советских оккупационных войск и объединении народа. Во втором — о спасении косовских албанцев от сербского геноцида и прекращении войны на территории бывшей Югославии. Ее развязал пророссийский режим мерзавца Слободана Милошевича (президент Союзной Республики Югославии, потом — Сербии. Умер от сердечного приступа в 2006 году в камере тюрьмы Гаагского трибунала. — ГПУ).

За аннексию территории соседнего государства, за это уникальное хамство российский режим ответит сполна. Крым — это Украина. Украденное придется вернуть. Спросите у Адольфа Гитлера. Он точно знает.

Автор: Ян ВАЛЕТОВ, писатель
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