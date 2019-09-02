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вторник, 03 сентября 2019 05:30

"Трампу неинтересно говорить с пешкой Зеленским, если может с ферзем Путиным"

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— Не хочу ждать пять лет. Планируем запустить все главные реформы в течение первого года нашей власти, — говорит 1 сентября президент Украины 41-летний Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве. Прибыл туда на два дня.

— Мы с украинским народом стоим бок о бок еще с 2014-го. Будем и дальше оставаться рядом. В частности, в вопросах безопасности и территориальной целостности, включая Крым, — говорит 60-летний Майк Пенс.

31 августа Владимир Зеленский также встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Договорились улучшить работу пунктов пропуска на общей границе. В Варшаве президент также встретился с представителями местного бизнеса. Уже подготовили более 70 законопроектов для улучшения инвестиционного климата в Украине, говорит Зеленский. Речь идет о правоохранительной, судебной, земельной реформах, приватизации, изменениях на железной дороге.

Представители Украины, Польши и США также подписали соглашение об усилении региональной безопасности газоснабжения. Речь о развитии терминала сжиженного газа в польском Свиноусте и строительстве газопровода "Балтик пайп", который соединит соседнюю страну с Норвегией. С 2021 года Варшава сможет поставлять нам 6 млрд кубометров газа, сейчас -1,5 млрд.

- Когда мощность газопорта в Свиноусте увеличится, сжиженный газ из США сможем поставлять Киеву, - говорит уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

– 6 миллиардов кубометров газа — это почти половина объема, который закупает Украина, — говорит экономический эксперт Андрей Новак, 46 лет. — Надо стремиться его воплотить. Есть угроза, что РФ вообще перестанет поставлять газ Украине после открытия "Северного потока-2" (газопровод из России в Германию в обход Украины. — ГПУ). Для Москвы газ всегда был рычагом политического давления. Нам следует построить терминал сжиженного газа на своей территории. Это сделает нас энергонезависимыми.

29 августа президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву. 1 сентября должен был принять участие в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Планировал и встречу с Владимиром Зеленским. Однако вместо Трампа прибыл в Варшаву Майк Пенс. На штат Флорида надвигается ураган, пояснил президент США.

— Наш главный приоритет — безопасность и защита американского народа. Для меня важно быть в Вашингтоне, когда ураган "Дориан" доберется до Флориды, — говорит 73-летний Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

- Администрация Трампа ждет от Украины видения окончания войны. На сегодняшний день Киев работает в навязанном Кремлем ключе. Минские договоренности — не украинский подход, — говорит эксперт по международным отношениям Алексей Куропятник, 60 лет. — Потому Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может с ферзем-Путиным. Вряд американский и украинский лидеры встретятся в ближайшее время.

Трамп действительно не приехал из-за урагана. Во времена Буша-младшего в США произошел ураган "Катрина". Тогда власть плохо справилась с катастрофой. Это сказалось на рейтинге президента. В 2020-ом в Штатах будут выбирать нового лидера. Трамп хочет остаться на второй срок.

Кроме того, он воспользовался возможностью не ехать и еще раз подчеркнуть несогласие с европейской позицией. В Североатлантический альянс входят почти 30 стран. Но 80 процентов его военной мощи составляет американская армия. Вашингтон упрекает союзников, что они мало тратят на оборону. Евросоюз еще и надумал создать свои внутренние вооруженные силы. Это сильно ослабит позиции НАТО в регионе.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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