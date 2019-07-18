Страной руководят люди без стратегии и патриотизма

Накануне официального визита в Италию Владимир Путин 4 июля дал интервью итальянской газете "Коррьере делла Сера". Ни с того ни с сего заявил: "Насильственная украинизация, запрет на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, разгул неонацизма, гражданский конфликт, попытки прежней власти разрушить хрупкий межконфессиональный мир - это лишь малая часть" багажа ", с которым придется разбираться новому президенту".

Аккурат через четыре дня, 8 июля, в эфире программы "Свобода слова" глава партии президента Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил: намерен публично говорить на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма. Чтобы ни у кого не возникло желания, мол, защищать его от "притеснений". Неужели Разумков полагает, что на его заявление обратит внимание Владимир Путин, который бесцеремонно распространяет ложь об Украине?

Кремлю плевать на русскоязычных. Более красноречивый факт: 15 июля 2019 года украинские контрразведчики предотвратили теракт России, который мог оставить Харьков без воды и вызвать утечку ядовитого химиката. Хорошо спланированную диверсию ФСБ должен был совершить поклонник "русского мира" Иван Обручников.

У таких, как Разумков, действительно все хорошо. С языком. Зато украинское государство до сих пор имеет проблемы с языком украинским. Государственным. Аж до Совета Безопасности ООН доходит. По инициативе России 16 июля там провели заседание, посвященное языковому закону в Украине. Так, может, лидер президентской партии выступил бы там и убедил его членов, что у него "все хорошо как у человека, который говорит на русском?"

Когда 13 июня телеведущая ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук попросила Разумкова разговаривать на украинском, то в ответ услышала: "Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский". Безусловно, не о нехватке интеллекта бывшего "младорегионала" идет речь. И не о его непомерной гордыне. Это даже не малороссийство. Мировоззренческий принцип. Крайне опасный для партфункционера, который претендует на власть в украинском государстве.

Но чему удивляться, если Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины, заявляет: "У нас нет плана. Все наши действия эмоциональны. Служба безопасности при предыдущем президенте все время писала фантастические доклады о том, что мы будем делать. И никогда не угадывала, потому что мы сами не знаем, что мы будем делать. Это эмоциональная кампания, а не стратегическое планирование". И это уже действительно - "атас!" Получается, Украиной взялись руководить люди, которые не имеют никакой стратегии и тактики, не говоря уже о профессионализме и патриотизме.

Российский журналист Аркадий Бабченко учит украинский, потому что понимает: "Язык - базис нации. Если у Украины не будет своего языка - Россия обязательно полезет спасать страну от фашистов и бандеровцев. Через 10 лет, 50, 70. Мне было бы удобнее два языка, но это мои проблемы. Существование независимой суверенной свободной Украины - важнее".

Совладелец "Квартала 95" и первый помощник президента Борис Шефир заявляет, что "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный. Это первый шаг для отмены войны". Это говорит гражданин Украины или распространитель демагогии Путина?

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Александр Долженков передали в Конституционный суд представление, подписанное 51 нардепом, о признании неконституционным Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон дискриминирует по языковому признаку 40% населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством, мол.

"Слуга народа" вроде заботится о национальной идентичности украинцев: "Введем гуманитарную политику, которая будет способствовать культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины. Создадим систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования. Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине".

Как говорится, без комментариев.