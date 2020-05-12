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четверг, 14 мая 2020 05:55

"Стране грозит наибольший за всю историю кризис в энергетике"

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды приняло новый энергетический баланс на 2020 год. На 8,6% сокращает производство на атомных электростанциях, по сравнению с прошлым годом, и заставляет ядерщиков держать выключенными минимум три энергоблока. Их в стране 15 на четырех АЭС — Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Минэнерго прогнозирует спад потребления электроэнергии в этом году на 9,5%.

85% электричества Энергоатом продает государству по фиксированной цене 56,7 коп. за киловатт-час. Это обеспечивает низкую стоимость для населения. Также компенсирует зеленый тариф — высокие льготные цены за энергию из возобновляемых источников.

"Премьером и исполняющим обязанности министра топлива и энергетики назначили специалистов, которые работали в корпорациях Рината Ахметова. Это создает специфический фон для восприятия остановки атомных мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС. Последние в основном принадлежат Ахметову", — написал в фейсбуке депутат от "Слуги народа" 48-летний Богдан Яременко.

— Цена энергии для населения будет расти. Промышленность платит 2,26 гривны за киловатт-час, а население чуть больше гривны, — говорит 64-летняя Ольга Кошарная из ассоциации "Украинский ядерный форум".

— Спад — во всей энергетической генерации. Атомный сектор сократили больше всего. Зимой давал 260 миллионов киловатт-час в сутки, сейчас — 190. Падение промышленности в Украине продолжается с 2019 года. Сейчас все ухудшил коронавирус. Машиностроение и транспорт прекратили работу. Даже население сократило потребление на процент.

Еще одна проблема — отсутствие преемственности правительств. В 2017 году приняли энергетическую стратегию до 2050-го. Она была объективна и сбалансирована. Когда в прошлом году министром энергетики стал Алексей Оржель, ее отвергли. Решили, что в 2060 году атомные источники должны давать 25 процентов энергии, зеленые — 75. Это нереальная перспектива.

— Из-за экономического кризиса и пандемии почти 20 процентов предприятий в государстве не работают и спрос на энергию падает, — говорит эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп, 35 лет. — Вторая причина — возобновляемая энергетика за последние годы выросла почти в три раза. Энергоатом фактически дотирует ее.

Сокращение производства на АЭС негативно повлияет на атомную энергетику страны. Следует ожидать повышения тарифа для промышленности. Это повлечет за собой подорожание для населения. Три года цена для граждан не росла. Государство искусственно сдерживало влияние инфляции на тариф. Должны перейти к рыночным условиям. Но только после того, как Украина полностью выйдет из карантина.

— Остановка АЭС с оставлением топлива на станции означает, что и дальше работают системы безопасности. А затраты на них — это половина стоимости тарифа для атомной энергии. То есть производство останавливают, но деньги надо платить, — говорит "Радио Свобода" председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко. — Восемь лет тому назад я посчитал — если возобновляемые источники энергии развиваются неограниченно, тариф остается большим и эту электроэнергию гарантированно выкупают, то к 2025 году половина производства в атомной энергетике будет потеряна. А электроэнергия для потребителей подорожает в полтора раза. Подобное и происходит.

Почти 40 тысяч шахтеров не имеют работы. 95% угольных предприятий остановились, сообщила исполняющая обязанности министра энергетики 45-летняя Ольга Буславец:

— Кризис в энергетике сегодня — наибольший за всю историю страны. Из-за теплой зимы и падения промышленного производства не было сбыта для нашего угля. Вследствие пандемии положение обострилось. Склады перегружены углем. Новый энергетический баланс предусматривает увеличение генерации тепловой энергетики и уменьшение атомной. Тариф для населения в этом году останется неизменным. Для промышленных потребителей его повышение должно быть последней мерой решения проблем.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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