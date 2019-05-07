"Штаты не будут обменивать нас на Венесуэлу"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6 Просмотров: 3539
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 765
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 1863
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3105
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5391
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1836
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1953
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3186
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5438
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6858
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2736
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1188
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1323
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3096
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3267
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 2970
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
среда, 08 мая 2019 06:40

"Штаты не будут обменивать нас на Венесуэлу"

  Комментировать

3 мая президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с руководителем России Владимиром Путиным. Разговор инициировал Вашингтон, говорят в Кремле. Полтора часа обсуждали Венесуэлу, Северную Корею и Украину.

"Провел прекрасный телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть чрезвычайный потенциал для хороших отношений с РФ. Мир может быть лучше и безопаснее", — написал 72-летний Дональд Трамп в "Твиттере".

Основной темой разговора была Венесуэла, где недавно обострились антиправительственные протесты. Трамп настаивал, что стране нужна мирная передача власти. 30 апреля в Каракасе произошла неудачная попытка государственного переворота. Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, которую поддерживают США, не смогла получить власть. Россияне — на стороне президента Николаса Мадуро. К массовым протестам привел экономический кризис. 23 марта на территорию Венесуэлы двумя самолетами прибыла сотня российских военных.

Дональд Трамп говорил об обеспечении венесуэльцев продовольствием, водой и медикаментами, сообщила пресс-секретарь Белого дома, 36-летняя Сара Сандерс.

За разговор с Путиным лидера США раскритиковали американские журналисты и политики.

"Президент говорит, что верит, мол, Кремль будет держаться в стороне от Венесуэлы, потому что он доверяет сплетням Путина? Российские военные уже в Каракасе. Месяца работы венесуэльцев и наших дипломатов сведены на нет Дональдом Трампом после его телефонного разговора с Путиным", — написал в "Твиттере" сенатор-демократ Чак Шумер, 68 лет.

— Любые контакты президента с Москвой американское сообщество рассматривает под микроскопом. Для Трампа это токсичная тема. Парадокс, потому что чем больше он говорит о нормализации отношений с РФ, тем хуже на практике они становятся, — говорит эксперт по международным отношениям Николай Белесков, 26 лет.

— Украина не была главной темой разговора Трампа и Путина. Больше внимания уделяли КНДР и идее отказа ее лидера Ким Чен Ына от ядерного оружия. Обсуждали предложение Трампа заключить трехстороннее соглашение между США, Россией и Китаем по ограничению стратегического наступательного вооружения.

Говорили о избранном президенте Владимире Зеленском. Думаю, немного. Ограничились общими фразами.

Отказ от поддержки Украины в обмен на урегулирование кризиса в Венесуэле не выгоден Штатам. Это тактика России-инициировать такие торги. У Москвы отсутствуют другие рычаги и ресурсы для реализации внешней политики. Но у Трампа и Путина в этом смысле нечего предложить друг другу.

Сейчас действуют американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Это помогает РФ. Венесуэла добывает нефть с большим количеством посторонних примесей. Россияне поставляют примерно такую же. Когда с международного рынка энергоресурсов выводятся венесуэльская и иранская нефть, РФ имеет монопольное положение. Ведь страны Персидского залива и Саудовская Аравия добывают другие сорта и не компенсируют дефицит. Это позволит Москве зарабатывать. Если Америка снизит санкционное давление на Венесуэлу и она сможет поставлять свои нефтепродукты, цена на российское сырье упадет. А экспорт нефти — один из главных источников наполнения бюджета РФ.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Штаты не будут обменивать нас на Венесуэлу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 42714
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 26443
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 1 Просмотров: 23952
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 18634
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 17253
Комментарии
Украина и Беларусь совместно давят на Россию
Украина и Беларусь совместно давят на Россию Просмотров: 63
Надо оградить себя от нефтяного шантажа
Надо оградить себя от нефтяного шантажа Просмотров: 9
Россиян отключат от интернета
Россиян отключат от интернета Просмотров: 900
Чтобы что-то изменилось, должен перестроиться весь народ
Чтобы что-то изменилось, должен перестроиться весь народ Просмотров: 45
Популярных пророссийских политиков в Украине быть не может
Популярных пророссийских политиков в Украине быть не может Просмотров: 18
Больше всего комментируют
23
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
6
Зеленскому не нужны досрочные выборы
6
Сколько истребителей модернизировали с начала войны
4
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
2
Зеленский встретился с раввинами
Голосов: 1065
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua