"Штаты не будут обменивать нас на Венесуэлу"

3 мая президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с руководителем России Владимиром Путиным. Разговор инициировал Вашингтон, говорят в Кремле. Полтора часа обсуждали Венесуэлу, Северную Корею и Украину.

"Провел прекрасный телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть чрезвычайный потенциал для хороших отношений с РФ. Мир может быть лучше и безопаснее", — написал 72-летний Дональд Трамп в "Твиттере".

Основной темой разговора была Венесуэла, где недавно обострились антиправительственные протесты. Трамп настаивал, что стране нужна мирная передача власти. 30 апреля в Каракасе произошла неудачная попытка государственного переворота. Оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо, которую поддерживают США, не смогла получить власть. Россияне — на стороне президента Николаса Мадуро. К массовым протестам привел экономический кризис. 23 марта на территорию Венесуэлы двумя самолетами прибыла сотня российских военных.

Дональд Трамп говорил об обеспечении венесуэльцев продовольствием, водой и медикаментами, сообщила пресс-секретарь Белого дома, 36-летняя Сара Сандерс.

За разговор с Путиным лидера США раскритиковали американские журналисты и политики.

"Президент говорит, что верит, мол, Кремль будет держаться в стороне от Венесуэлы, потому что он доверяет сплетням Путина? Российские военные уже в Каракасе. Месяца работы венесуэльцев и наших дипломатов сведены на нет Дональдом Трампом после его телефонного разговора с Путиным", — написал в "Твиттере" сенатор-демократ Чак Шумер, 68 лет.

— Любые контакты президента с Москвой американское сообщество рассматривает под микроскопом. Для Трампа это токсичная тема. Парадокс, потому что чем больше он говорит о нормализации отношений с РФ, тем хуже на практике они становятся, — говорит эксперт по международным отношениям Николай Белесков, 26 лет.

— Украина не была главной темой разговора Трампа и Путина. Больше внимания уделяли КНДР и идее отказа ее лидера Ким Чен Ына от ядерного оружия. Обсуждали предложение Трампа заключить трехстороннее соглашение между США, Россией и Китаем по ограничению стратегического наступательного вооружения.

Говорили о избранном президенте Владимире Зеленском. Думаю, немного. Ограничились общими фразами.

Отказ от поддержки Украины в обмен на урегулирование кризиса в Венесуэле не выгоден Штатам. Это тактика России-инициировать такие торги. У Москвы отсутствуют другие рычаги и ресурсы для реализации внешней политики. Но у Трампа и Путина в этом смысле нечего предложить друг другу.

Сейчас действуют американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Это помогает РФ. Венесуэла добывает нефть с большим количеством посторонних примесей. Россияне поставляют примерно такую же. Когда с международного рынка энергоресурсов выводятся венесуэльская и иранская нефть, РФ имеет монопольное положение. Ведь страны Персидского залива и Саудовская Аравия добывают другие сорта и не компенсируют дефицит. Это позволит Москве зарабатывать. Если Америка снизит санкционное давление на Венесуэлу и она сможет поставлять свои нефтепродукты, цена на российское сырье упадет. А экспорт нефти — один из главных источников наполнения бюджета РФ.