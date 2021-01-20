Современным людям сложно быть счастливыми

Представления о счастье - расходятся в разные времена. Старые общества и религии стремились сделать человека максимально счастливым. Современные - минимально несчастным.

Вся жизнь человека сейчас направлена на уменьшение несчастий, а не на увеличение счастья. Отдельное жилье, авто, качественная медицина, хорошая одежда - это факторы, которые убирают неудобства и боль, а не добавляют блаженства. Они преодолевают преграды на пути к счастью, но не ведут самим путем к нему.

Поэтому современным людям так сложно быть счастливыми. На их отчаянное стремление к счастью общество отвечает только рецептами уменьшения несчастья. Редко мы можем признаться себе, что увеличивать счастье и уменьшать несчастье — это две разные задачи.

Иногда счастье и несчастье соединяются в какой-то далекой точке. Там его часто выявляет искусство.