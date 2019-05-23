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пятница, 24 мая 2019 06:30

Совет Европы капитулирует перед наступлением Путина

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39 министров иностранных дел стран Совета Европы приняли 17 мая решение, которое открывает России путь возвращения в Парламентскую ассамблею. Все государства-члены должны иметь право на равных участвовать в работе уставных органов Совета Европы, говорится в документе.

Москву лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014-го - после аннексии Крыма и с началом войны на Донбассе. С тех пор РФ сокращала свой вклад в финансирование организации. В феврале этого года объявила, что вообще не будет платить, пока российскую делегацию не вернут в сессионный зал.

Для возвращения России нужно принять еще два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня, говорит глава украинской делегации 44-летний Владимир Арьев.

"Риск велик. Украинская позиция ослаблена отсутствием мысли президента Владимира Зеленского", - написал он в "Фейсбуке".

- Недавно уже готовили серьезные решения по отмене санкций, но их не поддержали в сессионном зале ассамблеи. Об автоматическом снятии ограничений речь еще не идет. Но это будет возможно после ряда решений в июне, - говорит эксперт по международным отношениям Александр Сушко, 45 лет.

- Тогда будут выбирать новое руководство ПАСЕ и судей Европейского суда по правам человека. Россия угрожает не признавать эти институты, если выборы пройдут без нее. Шантажирует Совет Европы, что граждане РФ потеряют возможность защищаться в Европейском суде.

- Делегация России вернется в ПАСЕ, чтобы окончательно дискредитировать институт демократии в Европе, - говорит директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, 65 лет. - Создали механизм в обход привычных процедур Совета Европы. Россию заводят с черного хода. Украинская делегация будет бороться, чтобы этого не допустить. Но когда двери открыты, преступник может войти. Самые влиятельные представители Франции и Германии поддерживают возвращение РФ. Так надеются влиять на нее. Подход в отношениях с Путиным - поиск диалога. Это капитуляция Совета Европы перед его политическим наступлением.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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