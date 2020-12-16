Международный уголовный суд в Гааге завершает экспертизы по ситуации в Украине. Есть основания полагать, что был совершен широкий спектр преступлений против человечности, сообщила прокурор Фату Бенсуда 11 декабря. Развязанная Кремлем на украинской территории война становится объектом внимания международного правосудия.

Украина подала иск еще в 2014 году. И только сейчас появляется возможность реального расследования военных преступлений и привлечения к ответственности тех, кто их совершил. Это большой шанс напомнить миру о войне на своей территории. Возможность спорить с российскими пропагандистами о "внутреннем конфликте", требованиями начать прямые переговоры с марионеточной "властью" оккупированных территорий.

Это возможность доказать, что на самом деле произошло в Крыму. Не было решений местных властей, "референдума", "независимого государства", присоединившегося к России. Была обычная оккупация, замаскированная под решение народа. Оккупация с репрессиями против тех, кто ей противится.

Но шанс - это всегда вызов. Прокурор суда говорит о "преступлениях, совершенных разными сторонами конфликта". То есть будут расследовать не только преступления российских военных и их наемников. Будут обращать внимание и на действия украинцев. Кремль сделает все, чтобы использовать решение суда себе на пользу.

Россия запросы из Гааги будет игнорировать. Это позволяет специально измененная российская Конституция. Она не признает приоритет международного правосудия. Каждое расследование, связанное с действиями украинских военных, будут широко освещать и российские пропагандисты, и агенты их влияния в Украине.

К этому надо готовиться юридически, чтобы у нас была солидная экспертиза любых российских обвинений, возможность разоблачать фальсификации, защищать невиновных. Нужно готовиться политически. Шока не избежать. После югославской войны на скамье подсудимых в Гааге оказались не только руководители Сербии и марионетки режима Слободана Милошевича, а и хорватские генералы, и боснийские политики. Как такое может быть? Ведь войну развязал Белград, а судят тех, кто защищал свои страны и народы от агрессора?

Кошмар войны в том и состоит, что она приводит к самым страшным последствиям. К военным преступлениям в том числе. Их совершают не только агрессоры, но и защитники своих стран и народов. Если мы решили воспользоваться юрисдикцией Международного уголовного суда, должны осознавать все последствия этого решения. Это серьезное оружие. Но любое оружие полезно только тогда, когда знаешь, как им пользоваться, и когда не стреляешь в собственную грудь.