Снизить цену на газ предлагают двумя способами

Против повышения тарифов на электроэнергию, газ и его транспортировку украинцы вышли на протесты с 10 января. Наибольшие на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине. Люди блокируют дороги, собираются под горсоветами и обладминистрациями.

В Полтаве горожане перекрыли трассу Киев - Харьков. Стояли с плакатами: "Против тарифного геноцида!", "Тарифы ЖКХ - грабеж украинцев!".

- Власть решила выбить из нас последние копейки, - говорит 60-летняя Светлана Ивановна, участница митинга. - Еще смеются. Мол, коммуналка у нас самая дешевая в Европе.

Петицию против повышения тарифов подписали почти 150 участников протеста в городе Люботин Харьковской области. Митинги прошли также в областном центре и 13 районах.

- У меня пенсия 1700 гривен. Как выкручиваться? - говорит харьковчанка Татьяна Беляева, 61 год. - Накипело, поэтому и вышла на улицу. Надоело сидеть и жаловаться на кухне.

В Николаеве и Кривом Роге на Днепропетровщине протестовали под горсоветами.

Коммунальные платежи выросли с 1 января. Правительство отменило льготный тариф на электроэнергию, по которому люди платили по 90 коп. за первые 100 киловатт. Остальной месячный объем - по 1,68 грн/кВт. В настоящее время действует единая цена 1,68 грн.

Увеличение стоимости доставки газа облгазами утвердила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Для каждого региона цена разная - от 0,45 грн до 3,34 грн за кубометр. Ранее в большинстве регионов платили по 0,34-1,9 грн.

Цену за топливо для населения подняли и более 50 газоснабжающих компаний. За тысячу кубов берут от 6,99 тыс. до 10,8 тыс. грн. В декабре продавали по 6-9 тыс. грн.

Увеличился тариф на тепло. В городах Новый Раздол и Новояворовск Львовской области - на 37% и 34% соответственно. Сумытеплоэнерго повысила плату на четверть. Больше всего она выросла для киевлян, которым предоставляет услуги "Евро-реконструкция" - на 49,7%.

В правительстве и Офисе президента заявили, что рассматривают два способа снизить цену на газ. Их предложили Министерство энергетики и Нафтогаз - крупнейшая национальная компания, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса.

- Тариф должен образовываться по формуле - цена на европейских хабах минус стоимость транспортировки (хабами называют газораспределительные центры, где топливом торгуют производители. Могут изменять стоимость в зависимости от спроса. Посредники там оптом скупают газ и перепродают дороже. - ГПУ). При такой схеме газ в январе мы продавали бы по 5900 гривен за тысячу кубометров, - говорит исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, 44 года. - Эта формула нужна для уязвимых слоев населения (малообеспеченные, пенсионеры, многодетные семьи пр. - ГПУ).

Минэнерго предлагает зафиксировать цену для незащищенного населения на год - с 1 февраля 2021-го. Определят также, какую наибольшую наценку могут делать газоснабжающие компании.

- По расчетам, речь о 5356 грн за тысячу кубов. Это на 44 процента меньше, чем средняя стоимость газа в январе, - добавляет Витренко. - А если ничего не делать, то цена в следующем месяце вырастет еще на 15 процентов.

Нафтогаз настаивает, что надо усиливать конкуренцию на рынке.

- Предлагается, чтобы все газоснабжающие компании обязательно должны были публиковать свои годовые тарифы на газ, - говорит премьер-министр 45-летний Денис Шмыгаль. - предприятия начнут бороться за потребителей. Тогда и платежки должны уменьшиться.

- Государственная политика должна быть последовательна. Если говорим о рыночных реформах, надо принять программу. А у нас все пытаются решить просто, - говорит эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, 49 лет.

Ранее правительство заявляло о создании рыночных отношений в энергетическом секторе.

- Теперь получается, что когда государство отменило ценовое и тарифное регулирование, это привело к проблемам. Власть в авральном порядке пытается исправить ситуацию, но делает это хаотично. Минэнерго предлагает удивительную формулу для расчета цен. Потому что раньше эти люди выступали за противоположное решение (год тому назад, с января 2020-го, правительство ввело формулу: среднеарифметическая стоимость за 20 дней месяца на нидерландском хабе TTF плюс транспортировка в Украину. Сейчас говорят о формуле - хаб минус транспортировки. - ГПУ). Теперь делают вид, будто не они предпринимали шаги, которые привели к социальному недовольству.

Цены на энергетических рынках должны быть не только экономически обоснованные, но и доступные и понятные для потребителей. И нынешнее, и прежнее предложение для большинства людей не ясны. Непонятно, почему внутренние цены должны привязываться к европейским хабам? Государство должно поддерживать конкуренцию на всех рынках энергетики и выступать только в качестве независимого арбитра.

- Случай с тарифами - это очередное доказательство некомпетентности правительства, - говорит политолог 44-летний Виктор Таран. - При принятии госбюджета не просчитали, что с 1 января возрастет коммуналка. Не заложили достаточно средств на субсидии. Не получив помощь, часть граждан начали протестовать.

Позапрошлогоднее обещание Зеленского об уменьшении тарифов вдвое выполнить невозможно. Это будет реально, когда начнется тотальная программа модернизации домов. Утепление помещений, замена счетчиков, окон, перевод коммунальных учреждений на альтернативную энергетику. Это позволит сэкономить 30-40 процентов в платежах.

Для борьбы с высокими тарифами надо запустить экономику, увеличив ВВП, зарплаты, пенсии и субсидии. Все остальное - обман и манипуляции.

3,1 миллиона домохозяйств получают субсидию для оплаты коммунальных услуг. В ноябре прошлого года в среднем им начисляли по 1600 грн, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Опять заплатят бедные"

"Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. И "подкорректировало" реформу рынка газа, фактически вернув фиксированную цену. А эта реформа была ключевой в сотрудничестве с Международным валютным фондом, в результате которой Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, которая пожирала несколько процентов ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. Это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения (когда поставщики предлагают разные цены и условия, а потребитель может выбирать. - ГПУ). И сильно ударило по коррупции, - пишет в фейсбуке инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ Опять негативный сигнал. Опять проблема в сотрудничестве. Опять мы в глазах мира - государство популистов, ненадежный партнер. А Украине в этом году нужно привлечь 24 миллиарда долларов.

Что получит население? Временно платежки уменьшатся. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 годах. А потом мы заплатили за это увеличением долга. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Опять бедные заплатят большую цену. За то, чтобы жители Конча-Заспы (территория под Киевом, где расположены государственные дачи высокопоставленных чиновников. - ГПУ) меньше платили за газ".