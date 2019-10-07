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вторник, 08 октября 2019 05:50

Смешно, но не очень

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"Я не самый умный парень на свете, но умею подбирать умных сотрудников", — признался 22-й президент США Франклин Рузвельт. 40-й американский президент Рональд Рейган тоже не был светилом ума, но у него была разумная команда. Плоды ее трудов вошли в историю как формула успеха под названием "рейганомика".

Для успеха в политике не обязательно быть Сократом или Сковородой. Нужна команда. Есть она или нет у Владимира Зеленского? Плодов ее трудов пока не видно. То, что иногда она выдает за прорывные атаки, максимум — громкий пук в пустыне. Типа распродажи 40 млн га сельхозугодий или приватизации абсолютно всего — от ракетного гиганта до общественного туалета. Братья Стефанчуки или Богдан смышленые ребята, но ни Рузвельта, ни Рейгана из Зеленского не сделают. Из тонкой кишки может быть пуд смеха, но не Эверест удачи. Смешно, но не очень, а где тонко, там и рвется.

Больше всего команде Зе вредит упорная попытка перенести чужой ум на украинскую почву. Набраться чужого ума и залить им нашу территорию. Но — упрямая коза волку добыча. Видим, как следование рекомендациям МВФ напрочь загубило украинские промышленность и финансы. Мысли данилюков с гончаруками где-то летают, а Украину черные вороны за плечи хватают. Это не стилистическая фигура, а реальность. Соросова голова Украине не указ, но ее носят в мозгах некоторые полевые командиры Зе,и что тут скажешь? Кого-то и шило бреет, но, прости Господи, не весь народ. Простое копирование чужого опыта уже сделало Украину мировой нищенкой, а куда дальше - нищенствовать в Сахару?

Если бы человек знал, чего он не знает, то и имел бы, чего не имеет. Пока команда нового президента живет в хороших намерениях без осознания, как же то хорошее посадить на украинскую землю. Не разбив яйца, не пожаришь яичницу, но даже для такого простого дела нужно умение. Нужны законы и те, кто их творит и выполняет.

Верховная Рада — новенькая, своя! Уже есть правительство тоже свое. Так за чем задержка? То, что больше всего беспокоит людей, откладывается на потом, пока четыре миллиарда американской "капусты" придут, а на уме - как утихомирить законотворцев. Как их удержать в узде.

Вроде и благородное стремление после всего того, что натворили команды Януковича и Порошенко с беспривязными чередами нардепов. Но — через дорогу и в лесок — без иммунитета и без защиты, мол, все равны. Равны - это хорошо. Но во всех парламентах мира у депутатов есть иммунитет — не от криминала, а для народа, который надо защищать от любой власти. Не ужасать, не нагонять страх, а давать пространство для дискуссий и разумных компромиссов. Не сталинская или Зеленская рука должна повелевать, а ум и закон. Это не всем нравится? Так мы с чем в мир идем — с демократией или автократией? Не наелись последней до всырачки?

Легче всего сказать — что будет, то будет, а ты, Марк, играй! Много марков играло на властном поле, а погубили Украину так, что дальше давать им волю и ждать, что будет как будет, уже невмоготу. У всякой власти похоть как у вола, а сила? У команды Зе она пока как у комара. Не нашел пока комик умных сотрудников, которые творили бы украинскую рейганомику. Да и кто составит ее ядро, если в ней как не кумовья, супруги и зятья, так друзья детства и "квартальщики"? Кто там что посоветует и насоветует, если я тебе не Татьяна, а ты мне не Савка?

Непотизм, приятелизм были и являются бичом украинской власти, откуда и каким макаром они на свое поле не приходят.

С кого начался олигархат? С тестя Кучмы и зятя Пинчука. С кем роднился Ющенко? И с дважды кумом Порошенко. Кому был как родной брат Янукович? Ахметову. Порошенко он стал двоюродным партнером. Зеленский будто шарахается Коломойского, а кто к нему ближе всего? Богдан и Ткаченко, которых от Бени не оторвешь. А кто приятели Зеленского? Вам же не рассказывать сказки про Колобка, который от всех убежал? Я не говорю, что в команде Зе одни дураки. Нет. Просто там, где рука руку моет, нет почвы для Рузвельтов и Рейганов. Как говорится, из рыбы не вырастет рак, а из лебеды липа. Мыши не одну дырку имеют к дому, а ловить их некому, вот и растачивают ее со всех сторон. Как двадцать лет тому назад, так и сегодня. Достало хуже сырой кваши всем, но спросим себя честно: а что, мы не знали, что так просто из кумовства и сватовства Украину не вырвешь? Заманили Рейганом и Голобородько, а теперь на какого Галушку и Часныка молиться? Или поверим, что таки есть платоны кречеты — и вся надежда на нового мессию?

Готовых президентов, как и готовых команд, нет. Жить — и заставлять их работать на народ. И правда, что где мудрые, там и дураки, и в беде человек умудряется. А какой еще беды надо украинцам, чтобы не ухватить ума чашей и всем простонародьем? Конечно, это не освобождает Зеленского от обязанности создавать команду не разрушителей, а созидателей, а нас от обязанности помогать ему находить таких людей. Но пока он не выходит на прямой контакт с народом, а отделывается роликами. Итак, работы всем по завязку. А только работа до пота и дает в жизни охоту. Карты и вино не доводят до ума, не в казино счастье. Головы и руки загружаем сполна, то и уродит не словесная кутерьма.

Автор: Иван БОКИЙ
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