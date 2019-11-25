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вторник, 26 ноября 2019 07:40

Скорая Настя, а удастся ли

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То, что в народе называют "скорой Настей", явление не только физиологическое, а часто политическое. Такими в советское время было выращивание чумизы как решение всех проблем на селе, борьба с генетикой и кибернетикой. Едва ли не самой политической "скорой" советского периода была идея переброски сибирских рек в Среднюю Азию. Преобразование пустынь в цветущий рай для казахов, узбеков и туркмен. Шумиха вокруг этого была грандиозная.

Федор Трофимович Моргун, став министром экологии Советского Союза, столкнулся с этой "скорой" уже на первых порах. Одни ученые шли к нему просить его своим политическим авторитетом продвигать осуществление идеи. Другие - доказывали неосуществимость такого замысла. Новый министр до этого не очень уважаемой в стране экологии решил сам разобраться, что к чему. И чем больше приближался к источникам идеи переброски рек, тем сильнее убеждался в ее абсурдности и даже безумии. Для осуществления нужно было до четырех годовых союзных бюджетов. Никакой гарантии того, что пустыня станет раем, не было. Тому много причин, в том числе и природных. Вода в пустыне совсем не то, что в сибирской тайге или тундре, а пески - не то, что почвы в Сибири. А что станет с Сибирью после таких поворотов течений рек, что запоет Северный Ледовитый океан, никто и не задумывался.

Когда Моргун стал проговаривать содержание этой идеи, на него смотрели как на чудака. Пока один из членов Политбюро ЦК КПСС не сказал ему: "Федор, это же идея не ученых, а военных. Так они хотели организовать климатическую войну с США. Идея явно глупая, потому что никто не знает, что будет с нами, но она гуляет до сих пор. Хорошо, что ты это понимаешь. Убеждай генсека, премьера, надо перестать дуреть". Убедил.

Молодая новая украинская история знает тоже не одну такую "скорую Настю". Политический класс, который будто бы меняется, а на самом деле унаследовал от предшественников авантюрное нутро, вслепую бросает страну из трясины в трясину в темпе той же Насти.

Приватизация должна была послужить поиску эффективного собственника и созданию конкурентной среды, а дала толчок деиндустриализации экономики, галопирующей безработице и втрое сократила рабочие места. Результат - мы до сих пор топчемся на двух третях валового продукта последних советских лет. Технологическое отставание от соседей минимум на полвека. Трансформация коллективного хозяйствования на селе без сознания, без руля и без парусов уничтожает его. Новая "скорая" на продажу земли, которая затрагивает 72 процента территории страны, без учета менталитета нации, экономических и экологических условий станет двигателем руины, которой Украина давно не знала. Сделает ее задворками суверенной Европы.

Собственно, мы уже на задворках. А вирус "скорой Насти" под псевдонимом реформ поглощает все больше экономического, политического и социального пространства. Очередным проявлением такой лихорадки стала борьба с коррупцией. Кажется, все правильно, мы же бедное и самое коррумпированное государство в мире. Это же даже Трамп констатировал недавно. С коррупцией надо бороться. Но как? По распоряжению Запада украинская власть создала ряд антикоррупционных органов. На них ежегодно выкладывает из бюджета десятки миллиардов гривен. Их работники получают космические в наших условиях зарплаты, а отдача от них нулевая. Коррупция же роскошествует, миллиарды не гривен, а долларов десятками плывут в офшоры. Налоговая система нападает на мелкий и средний бизнес, не затрагивая олигархических монополий. Что дает нам такая поносная мода борьбы с тем, что является ядром самой системы, которая коррумпирована в задумке и в исполнении, поскольку рождена от коррупции?

Злодея исправит заступ и лопата. Но как раз их государство и не дает для захоронения зла. Вроде есть же и законы, есть прокуроры, судьи, полиция, а горбатого никак не положат в могилу. Может, не хотят?

"Скорые Насти" у нас становятся очередными кампаниями. Их объявляют под колотушку изо всех сил и на все окрестности. Затем власть, как обычный квач или слюнтяй, либо забывает, либо все откладывает, забывая, для чего начинали свои крики и ор.

Вот звонок из родных мест. Тяжело заболела двоюродная сестра. Раньше в селе была участковая больница, нынче ее уже с десяток лет нет. Была ближайшая номерная районная больница в Градижске - большая, с прекрасным врачебным коллективом, ее тоже закрыли. Еще действует в Глобино, но там уже очередь, не дождешься. Сейчас говорят, что с укрупнением районов придется чесать в Кременчуг, а это уже не близкая дорога. А "скорая" на реформу медицины должна была якобы приблизить помощь к человеку.

Все такие "скорые", как правило, атакуют здравый смысл. В задумке, может, что-то у них и бывает рациональное, но выполнение сводится к известной ситуации, когда поп с крестом, а черт с хвостом. А страдает ни за что ни про что человек. В детстве я помогал маме полоть кок-сагыз. Выращивали тогда в нашем Поднепровье такое растение для производства каучука. Прорывать его была одна морока. Руки чернели от жидкости, которая скапывала со стебля. На второй год уже его не выращивали, не принялся он у нас. Зачем было его навязывать полтавскому селу? Для чего сеяли чумизу? Как говорил наш бригадир, из-за глупой чьей-то головы людям нет покоя и жизни.

Времена меняются, а пустоголовые как были прежде, так и сейчас хватает. И не факт, что орел мухи не ловит, а слон за мышью не гоняется. Другое дело, что это за орлы и что это за слоны. Никакие должности не спасают от медных лбов и тупости. Нам остается не только изведать, перестоять и выстоять, но и давать бой глупости.

Автор: Иван БОКИЙ
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