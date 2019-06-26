С России впервые сняли санкции

25 июня в два ночи по киевскому времени Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая возвращает России полномочия в организации. Она ограничила собственное право лишать участников голоса. Отклонила более 200 правок, которые предлагала Украина.

Пророссийскую резолюцию поддержали 118 из собравшихся в зале 190 депутатов парламентов европейских стран. 62 — были против, 10 — воздержались. За возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция, Нидерланды. Против — Грузия, Польша, Великобритания и страны Балтии.

На Россию наложили санкции в апреле 2014-го. Из-за аннексии Крыма лишили ее делегацию права голосовать. Три года она не платила членский взнос в ПАСЕ. Задолжала почти 75 млн евро.

— С начала русской агрессии против Украины ПАСЕ приняла семь резолюций с требованиями к РФ (относительно Крыма, прекращения войны на Донбассе, возвращения украинских моряков и политических пленников Кремля. — ГПУ). Ни одну РФ не выполнила. И что мы делаем теперь? Это "страсбургское предательство", — говорит во время дебатов представитель Украины Алексей Гончаренко, 38 лет.

В знак протеста украинская делегация приостановила работу в Ассамблее. Украина и Грузия обжаловали полномочия русской делегации в ПАСЕ. Требуют лишить россиян права занимать руководящие должности в комитетах. 4 из 18 представителей РФ подпадают под персональные санкции ЕС из-за агрессии против Украины.

"Хочу увидеть, как сторонники возвращения России будут требовать освобождения пленных украинских моряков, — пишет президент Украины 41-летний Владимир Зеленский в "Фейсбук". — Я говорил об этом с президентом Франции и с канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение русской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как РФ выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши партнеры сделали иначе".

"Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти персональные санкции ЕС. Резолюция подорвала авторитет организации. И стала дополнительным аргументом в стремлении РФ к отмене всех санкций Евросоюза", — пишет литовский депутат Эмануэлис Зингерис в "Фейсбук".

— Возвращение России в ПАСЕ — серьезное поражение Украины и Запада. Санкции относительно российской делегации касались оккупации Крыма и Донбасса, — говорит политический обозреватель Виталий Портников, 52 года.

— Западные страны согласились с кремлевским шантажом — его используют в качестве инструмента внешней политики. Теперь Россия видит, что за ее агрессию ей ничего не будет. Даже призрачный предохранитель исчезает.

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ. Но не должна выходить совсем. Отдавать такую международную трибуну агрессору — это не метод сопротивления.

Западные страны вернули Россию, потому что сделали выводы из настроений украинского общества. На президентских выборах граждане проголосовали за тезис Зеленского: "Нужно просто перестать стрелять". Партнеры готовы были поддерживать Украину, нести убытки, идти на жертвы. Но — пока видели наше отчаянное сопротивление агрессии. Украинский народ показывает усталость от борьбы за независимость. Запад не должен бороться за нас. Не идет навстречу тем, кто складывает оружие.

Скорее всего, дальше с России снимут экономические санкции Евросоюза. Для этого нужен какой-то повод. Например, парламентские досрочные выборы в Италии. Если там победит близкая к Москве партия "Лига Севера", Рим сможет блокировать санкции. А за ним — Афины и Будапешт.