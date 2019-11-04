С кого спрос, либо не будет соловья из кукушки

Мой однокурсник Николай Жулинский в ранге вице-премьера по гуманитарным вопросам в свое время исключил из школьных программ "Фата моргана" Михаила Коцюбинского и "Землю" Ольги Кобылянской. Украина возвращается к капитализму, а тут тебе классовая борьба и злодеяния на почве земельных отношений. Вот есть результаты - выросло поколение зеленских и гончаруков, которое готово снова сделать землю яблоком раздора.

Еще рынка земли нет, а уже рейдеры захватывают целые массивы. А что будет, если пойдут торги и аукционы? Я не говорю, что Николай Григорьевич виноват в том, что президент и премьер так упорно продвигают навязанную МВФ и соросами идею распродажи черноземов. И все же, Николай Григорьевич, вина твоя заключается в том, что обществу навязывается миропорядок на селе, давно известный и осужденный Мирным и Нечуем, Коцюбинским и Кобылянской, Стельмахом и Головко. Они были не экономистами и не политологами, но видели глубже и так, как чувствовал и жил той жизнью народ.

Не думаю, что именно Жулинский должен отвечать за тот беспорядок с землей, который породила сначала коловизация, а затем полный распад отлаженной системы агротехники и технологий в сельхозпроизводстве с ликвидацией ферм, тракторных бригад и сервисов. Переформатировалось все на новый лад, а что это за порядок, до сих пор никто не знает. Говорят о рынке, но в стране пока базар.

Брать ответственность на себя и не перекладывать ее на время и на Бога за этот беспорядок в Украине есть кому.

Леонид Кравчук должен ответить за то, почему он бросил народ в пучину безумной гиперинфляции в 10500 процентов. Стер с лица земли Черноморское пароходство, наибольшее в мире, которое держало бы на себе дорогую для нас логистику. Леонид Кучма уничтожил треть промышленного потенциала и породил главную беду Украины - олигархат. Посягнул на ее колыбель и визитную карточку - село. Виктор Ющенко сумел из надежд людей сделать пустую фикцию. В распрях с Юлией Тимошенко похоронил, наверное, главные ценности суверенитета. Виктор Янукович сделал из экономики страны дойную корову для себя и своей семьи. Петр Порошенко довел ее до последней черты бедности. Куда заведут "Слуги народа", посмотрим. Но беспокоит то, что верховенствуют в ней или верные слуги Петра пятого, или дилетанты, не давая себе и голову почесать, и нос утереть. А народ не успевает и глазом моргнуть как молниеносно, будто в турборежиме куются законы, без того, чтобы десять раз мерить, а один раз резать.

Отвечать за все это никто не хочет и не будет. Не видит сова, какая сама, а президенты и их челядь свою вину не признают, как кукушка птенцов. У них на все есть отказ вроде "кто не делает, тот не ошибается". Мол, где пьют, там и разливают, а где бьют и воруют, там бегут - кто и куда? И вообще - знайся конь с конем, а вол с волом, а кто мы с вами в этой паре? Всенародные нищие для них - не большая важность, а всего лишь декор, который мешает их мальдивским и сейшельским благам.

Вот это и беда, что никто у нас не знает покаяния - ни те, что у власти, ни те, кто под ней. Конечно же, у них разная ответственность, потому что разные обязанности. Но - натура-то одна: ни за что не отвечать, ни за сделанное, ни за избранное.

Власть, правда, готова за украденный огурец в кутузку сажать даже сироту. А за украденные у народа миллиарды и надежды в Украине еще никого не посадили. Судьи не те и не те адвокаты? А они вам доступны, у вас большой сундук с долларами? Или вы думаете, что вам поможет симпатия к новым фаворитам и любимцам судьбы? Вся надежда на мессию? Из какой пустыни его ждете? Ждем у моря погоды.

С кого спрос, если даже за него не платят? Сами же даем в нашу кашу наплевать, сами равняем соловья к кукушке, сами же из спицы в колесе творим тарантас.

Говорим хитроумно - система не та, а кто ее, систему, подгонял к нашим глазам и ушам, к нашему сну, а не к острому уму? Одни только "Земля" и "Фата моргана" Украину дикого разгула олигархического капитализма не перевернут. Но они оттачивают сопротивление наступления орды нуворишей на народ. И хотя некоторые говорят, что наших олигархов приведут в себя мощные транснациональные компании, нам от этого не легче. Сметая фирташа-коломойский мусор, они метлой сметут и нас, потому что мы для них полова, а не зерно нации. Как раз ни нация, ни зерно им не нужны. Им нужны миллиарды из нашей земли, а не мы.

Вам все это надоело? Мне тоже. Но - купили хрен, надо есть. И думать, тот хрен для здоровья ли вам. И не заходит ли он кому-то в глаза и не лезут ли они от того на лоб. На тот лоб, за которым мозги, которые что-то все-таки варят.