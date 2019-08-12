Русское радио в Украине - это выстрел в спину

- Рассчитываю, что радио сможет работать в Украине. Готов открыть представительство в Киеве. Если угодно, в Одессе и Львове, - говорит главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" 63-летний Алексей Венедиктов в интервью изданию "Страна.юа".

- Бюро будет создавать программы на русском языке, которые будут покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию о том, что происходит в Украине. Работать в представительстве смогут украинские и российские журналисты.

Пока закон о языке запрещает нам это сделать. Разговаривал с людьми новой команды президента Украины. Спрашивал, исправят ли закон. Публично Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада собирается его пересмотреть. Хотелось бы отмену квот на украинский язык.

Контрольный пакет акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежит "Газпром-Медиа Холдингу". В мае прошлого года Украина ввела против него санкции на три года. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины.

"Путинского радио в Украине не будет. Это все равно, что запустить в Киев полк российского спецназа. Это враги. Как российские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Это Путин собственной персоной. Десант российских войск внутри Украины. Выстрел в спину, - пишет журналист Айдер Муждабаев, 47 лет, в "Фейсбуке".

"Эхо Москвы" приглашает в эфир российских террористов, убийц украинцев. Например, "политрука ДНР" Захара Прилепина. Их постоянный автор - крымский блогер Александр Горный. Его Кремль с момента аннексии Крыма использует для пропаганды против Украины и крымских татар. Вишенка на торте - заместитель Венедиктова крымнашист Виталий Рувинский".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заверил, что откажет "Эху Москвы" в лицензии.