Рождество – как День независимости, но с вертепом

Мы — народ религиозный. В независимой Украине строят прежде всего супермаркеты и храмы. Думаю, человека из протестантской Европы или мормонской Америки по приезде сюда изрядно удивляют эти золотые купола на спальных районах, кресты на въезде в населенные пункты, иконки в маршрутках и цитаты из Библии на баннерах вдоль трасс.

В церкви украинцы ходят не слишком охотно, но само присутствие церкви вызывает одобрение. Мол, пусть стоит, для порядка. Есть в этом что-то трогательно детское - отношение к христианским символам как к оберегам. Чтобы в случае, не дай Бог, какой болезни и курс лечения пройти, и свечку поставить. Наивная детская вера в чудеса и суеверия характеризует нас как народ искренний, доверчивый, хотя и несколько непоследовательный.

То же касается Рождества. Атеистические потуги советской идеологии не победили это ежегодное ожидание чуда, отношение к Рождению Иисуса как к чему-то своему, семейному, важному. Я часто вспоминаю, как мы праздновали Рождество в детстве — в конце семидесятых, на Востоке страны. Церкви у нас не было. Учителя строго предупреждали, чтобы никто не думал носить вечерю. Но вечером ждали нас с конфетами. Все понимали, что это такая игра — официально Рождества нет, однако на самом деле есть.

Колядок мы не знали. Однако знали, что рождественский вечер — особенный. Как-то это переходило из поколения в поколение после всех десятилетий совка. Хотя о религии в семьях не говорили. Даже молитв никто до ума не знал. А где-то оно осталось. Поэтому только моральный кодекс строителя коммунизма дал трещину, все стало на свои места. Богобоязненный украинский народ снова принялся праздновать Рождество на официальном уровне. Хотя и от 8 марта не отказался. Ну, на всякий случай.

Дело не в вере, а в традиции. Подсознательно украинцы воспринимают Рождество сугубо язычески. Рождения года, переход от прошлого к будущему. А тут еще и Иисус родился. Как не славить, как не праздновать! Вифлеемская история воспринимается естественно и органично. Колядки на украинском звучат особенно проникновенно и убедительно. И скитания Святого семейства имеют исконно украинскую окраску. А Ирода хочется сравнить с тираном из соседнего государства. Рождество в Украине давно приобрело национальные черты. Что-то вроде еще одного Дня независимости, но с вертепом. Празднуют все — и те, кто верят, и те, кто за компанию.

Рождественские праздники и придумали с учетом Украины, никакого сомнения. Просто здесь в начале января такой звонкий и прозрачный воздух, что неизбежно начинаешь колядовать. Небо такое звездное, что рождественская звезда перестает быть метафорой. Потребность верить в нечто хорошее, в то, что все изменится к лучшему, очень сильная, и все снова возвращаются к этой истории о спасении и надежде.

И так каждый год. Творится история. Движется время. Начинается 2020 год. От Рождества Христова, понятное дело.