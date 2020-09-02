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четверг, 03 сентября 2020 07:05

"Роттердам+" могут вернуть

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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывает дело по закупке угля по формуле "Роттердам+". Прокурор Виталий Пономаренко внес соответствующее постановление. Экспертиза Службы безопасности Украины установила отсутствие ущерба, указывает.

8 августа прошлого года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Дмитрию Вовку, бывшему главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Его и еще пятерых должностных лиц подозревали в злоупотреблении служебным положением.

В марте 2016-го члены комиссии приняли формулу "Роттердам+" в сговоре с группой компаний, по данным следствия. Цену угля для теплоэлектростанций считали со стоимостью его транспортировки из Нидерландов. Хотя таких расходов на самом деле не было. Через применение формулы и ДТЭК Рината Ахметова и Центрэнерго (государственная компания, влияние на которую имеет олигарх Игорь Коломойский. - ГПУ) стали продавать электроэнергию дороже. Государству этим нанесли 39 млрд грн ущерба, утверждает НАБУ. Бюро собирается обжаловать закрытие дела.

"Расследование было на завершающей стадии. Детективы собрали убедительные доказательства для направления в суд и доказательства виновности подозреваемых. Экспертиза подтвердила, что действия шести человек нанесли потребителям ущерб. Два дня тому назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу дальше. Вместо того, чтобы направить его в суд неожиданно принял решение о закрытии", — говорится в заявлении НАБУ.

Формула "Роттердам+" утратила силу с 1 июля этого года.

— Есть большая вероятность, что ее вернут, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 57 лет. - Она выгодна олигархам. Представители Рината Ахметова пролоббировали принятие ее в 2016-м. Так же будут делать и сейчас, ведь следствие не доказало преступления. Ахметов договорился со всеми украинскими президентами. Владимир Зеленский не стал исключением, также пошел на компромисс.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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