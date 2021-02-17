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четверг, 18 февраля 2021 07:10

Россияне согласились на произвол в собственной стране семь лет тому назад

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Российские власти убивают своих граждан химическим оружием. Сажают в тюрьмы тех, кто сумел выжить. И запрещают несогласным светить в небо фонариками (в РФ 10 февраля ужесточили наказание за неповиновение силовикам. Увеличили штрафы с 500 руб. до 4 тыс. - около 1,5 тыс. грн, или обязательные работы до 120 ч. - ГПУ).

После аннексии Крыма в России звучали голоса тех, кто требовал справедливых судов и честных чиновников. Эти ребята осуждали произвол элит, коррупцию и требовали социальной справедливости. Но аннексию называли "присоединением", ссылались на "референдум". Любое обсуждение сводили к "сами виноваты".

Через семь лет самое время отвечать им тем же. Россияне сами виноваты, что так ничего и не поняли. Им казалось, что можно усидеть на двух стульях. Что безумие российской внешней политики не будет дополнять сумасшествие внутренней. Они ошиблись. Будет. Если государство уверено, что сила важнее чем закон, то будет действовать одинаково и с соседями, и с собственными гражданами.

Россияне считали, что Москва права, когда силой забирает территории у соседей. Так на что надеются теперь? Закрывали глаза на кремлевскую ложь по поводу малайзийского боинга. Так стоит ли удивляться произволу судов? Им было все равно, когда власть бросала за решетку чужих граждан. Почему удивляются теперь тому же в отношении своих? Это звенья одной цепи. Которой Кремль теперь приматывают собственных граждан к звонкой от напряжения вертикали власти.

Семь лет тому назад Москва пошла на войну. Главная ее задача - переиграть 1991 год. Кремль перевел страну в военное положение. С тех пор каждое "особое мнение" граничит с предательством. Несогласие расценивается как бунт. Сомнение - как ненадежность. В этой логике военного времени цель оправдывает средства. Гражданам отведена роль кормовой базы. А у нее не может быть собственного мнения.

Российскую конституцию изнасиловали, когда ввели украинский полуостров в состав страны. Было бы наивно думать, что теперь правовая система прислушается к голосам недовольных. Джина из бутылки выпустили. Все, что происходит сейчас на улицах российских городов - лишь следствие этого.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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Дата
18
февраля

Революция достоинства - что нужно знать об адском противостоянии в центре Киева

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